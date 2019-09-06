Türk hekimlerden kalp pili ameliyatında yeni yöntem

Yöntemin hem hastaya hem de hekime önemli avantajlar sağladığını ancak uygulamanın dünyada ve Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılabildiğini ifade eden Durdu, bu yöntemde kişinin kaburgasında herhangi bir kesik olmadığını, ameliyata bağlı kanama oranının daha az ve ameliyat başarının daha yüksek olduğunu vurguladı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göğüs kafesi açılmadan, kalp ve damar cerrahisinde, sağ taraftan memenin etrafından yaklaşık 3 santimetrelik kesi açılarak uygulanan minimal invaziv (küçük kesi) yöntemiyle önemli bir operasyona imza attıklarını söyledi.

YEŞİM SERT KARAASLAN - Türk hekimler Doç. Dr. Serkan Durdu ve Doç. Dr. Başar Candemir başkanlığındaki ekip tarafından, farklı merkezlerde pıhtıya ve tıkanmaya bağlı ana damarların kapalı olması nedeniyle kalp pili uygulaması yapılamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen hastanın kalbine pil yerleştirildi.

Ameliyat sonrası komplikasyon riskinin çok daha az olduğunun da altını çizen Durdu, "Enfeksiyon riski düşük ve hasta çok daha kısa sürede taburcu olabiliyor, ameliyat başarısı da daha yüksek oluyor." diye konuştu.

- "Tedavi şansını Türkiye'de buldu"

Minimal invaziv cerrahideki operasyonlar kapsamında çok önemli bir ameliyatı gerçekleştirdiklerini aktaran Durdu, şöyle devam etti:

"Operasyon, 24 yıl öncesinde lenfoma nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören KKTC'den gelen hastamıza gerçekleştirildi. Hastanın öyküsüne göre, tedavisinin ardından kalp fonksiyonlarında önemli bozulmalar gerçekleşiyor, ciddi bir ritim bozukluğu ile karşı karşı kalıyor. Hatta, bu süreçte bir kez ölümcül ritim bozukluğu gelişerek kalbi duruyor ve yapılan müdahalelerle kalp yeniden çalıştırılıyor. Takip eden uzmanlar, kalbine pil takılması gerektiğini belirtiyor.

Kalp pili takma işlemi birçok merkezde üç kez deneniyor ancak hastanın kalbe giden ana damarları ve karaciğer seviyesindeki ana damarlar pıhtı nedeniyle kapalı olduğundan tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu durumda hastaya yapılacak bir girişim olmadığı belirtiliyor."