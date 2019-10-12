Türk Hekimleri Birliğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Hekimleri Birliği, mazlum ve masumların yaşam hakkı için teröre karşı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün devamı için gerçekleştirilen Barış Pınarı Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğunu bildirdi.

Türk Hekimleri Birliğinden operasyona destek amacıyla yapılan açıklamada, Türk ordusunun kılıcının hekimlerin neşteri işlevinde olduğu, bu neşterin sadece şifa kestiği belirtilerek, "Her fırsatta, ülkemize ve devletimize yönelik hain saldırıların yapıldığı, terör haşerelerinin sarmış olduğu bu bataklık, şanlı Türk ordusunun müdahalesi ile kuruyacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- TTB'ye eleştiri

Barış Pınarı Harekatı'na karşı açıklama yapan Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) tutumunun da eleştirildiği açıklamada, şunlar aktarıldı:

"TTB'ye hatırlatmak zorundayız, uluslararası sağlık durumu göstergelerinin başında anne, bebek ve çocuk ölümleri gelmektedir. Bu topraklarda adaletin, demokrasinin ve barışın tesisi, yurt içinde ve yurt dışındaki terörist unsurlarının ve terör sevicilerinin haddini bilmesinden geçmektedir. Emperyalist global kuvvetlerin uşaklığını yapan PKK ve uzantısı YPG'ye 30 bin tır silah teslim edilirken sesini çıkarmayan satılık zihniyetin, yüce Türk milletinin ve Türk devletinin kutlu mücadelesine dil uzatması, bu zihniyetin neye hizmet ettiğinin açık göstergesidir. Ülkesini ve milletini sevmediği tescilli bu güruh, emperyal maşaların uzantısı, sivillere saldıran cani örgütlere alkış tutmaktadır."