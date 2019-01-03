HABER

Türk hekimlerinin geliştirdiği cihaz migrene umut olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

Konya'da özel bir hastanede pratisyen hekim olarak görev yapan Kudsi Öncü, vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden bir cihaz tasarladı - Öncü, patentini aldığı cihazın seri üretimine geçmeyi hedefliyor - Kudsi Öncü: - "Yaklaşık 6 yıldır üzerinde çalıştığım, kişiye özgü olan ve akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden cihazın, klinik çalışmaları İstanbul'da özel bir üniversitede devam ediyor. İnşallah 5-6 ay sonra cihazın seri üretimine geçerek insanlığın hizmetine sunacağız"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da özel bir hastanede pratisyen hekim olarak görev yapan Kudsi Öncü, vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden bir cihaz tasarladı.

Meslekte 40 yılını dolduran pratisyen hekim Kudsi Öncü, 6 yıl önce migren hastalığının tedavisi için çalışma başlattı.

Öncü, 6 yıllık araştırmaların sonucunda vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına gönderdiği sinyaller ile hastalığın tedavisinin sağlandığını tespit etti.

Ardından bu sinyalleri gönderen cihazı tasarlayarak patentini alan Öncü, klinik çalışmaların tamamlanmasıyla cihazın seri üretimine geçmeyi hedefliyor.

Öncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, migrenin insanlarda yaşam konforunu bozan bir rahatsızlık olduğunu hatırlattı.

Geliştirdiği cihazın 20 santimetre boyunda ve kalem şeklinde taşınabilir bir yapıda olduğunu dile getiren Öncü, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 6 yıldır üzerinde çalıştığım, kişiye özgü olan ve akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden cihazın klinik çalışmaları, İstanbul'da özel bir üniversitede devam ediyor. İnşallah 5-6 ay sonra cihazın seri üretimine geçerek insanlığın hizmetine sunacağız. Hem önleyici hem tedavi edici özelliğe sahip cihazın biyouyumluluk testleri de Hacettepe Üniversitesi'nde tavşanlar üzerinde yapıldı. Çünkü cihazın belli testleri yapılmadan klinik çalışmalarına izin verilmiyor."

- "Migreni tamamen ortadan kaldırıyor"

Öncü, dünyada ve Türkiye'de milyonlarca migren hastası olduğunu belirterek, "Türkiye'de kadınların yüzde 14'ü, erkeklerin de yüzde 8'i migren hastası. Bu, yaşam konforunu bozmakta ve insanların şiddetli ağrılar çekmesine sebep olmaktadır. Dünyada migren için belli cihazlar var ancak bizim tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz bu cihaz, hem önleyici hem tedavi edici özelliğe sahip. Yani migreni tamamen ortadan kaldırıyor. Bu yönüyle dünyada tek. Öte yandan cihazla ilaç kullanımı da son bulacak. Migren için kullanılan ilaçlar gerçekten çok ağır. Doğal olarak ilaçların yan etkisi de oluyor. Tasarladığımız cihazla bunların önüne geçmiş olacağız. Cihazımızın çok konforlu bir kullanımı var. Şu anda adaptör ile çalışıyor ancak pille çalışanını da tasarladık. Bunun da TÜBİTAK süreci devam ediyor." diye konuştu.

Cihazı kullanmanın son derece basit olduğunu aktaran Öncü, şunları kaydetti:

"Cihaz vasıtasıyla, vücutta bulunan akupunktur noktalarına 30-60 saniye arasında sinyal gönderiyoruz. Cihaz sinyal verme işlemini tamamladıktan sonra 'bip' sesiyle uyarı veriyor. Vücuttaki yaklaşık 30-35 odağa bunu uyguluyoruz. Bu odaklardan aldığımız sinyallerle beynimizin muhtelif yerlerinde bozulan kan akışı stabilize oluyor. Uygulaması son derece kolay. Yani kişi cihazı ayrı bir eğitim almaya gerek kalmadan kullanım kılavuzuna göre evinde çok rahat bir şekilde uygulayabilecek. Tüm vücuda uygulaması 40 dakika sürüyor. Cihazı 12 hafta boyunca belirtilen aralıklarla kullandığımızda migren rahatsızlığı ortadan kalkmış olacak. Ancak arada krizler geçtikten sonra tekrar 'aura dönemi' dediğimiz, migrenin haberci dönemini kişi hissettiği vakit yine bunu uyguladığında bir daha migren kriziyle karşılaşmayacak ya da krizler çok ciddi anlamda azalacak."

PARTNERSamsung akıllı ayakkabı işine giriyor!Samsung akıllı ayakkabı işine giriyor!
Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilirYorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir
Yanlış probiyotik tüketimi hasta ediyorYanlış probiyotik tüketimi hasta ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cihaz Konya Migren Pratisyen hekim Kudsi Öncü tasarladı tedavi

En Çok Okunan Haberler

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor?

Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor?

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdeal kiloda olmak bakın hangi hastalıklardan koruyor?

İdeal kiloda olmak bakın hangi hastalıklardan koruyor?

Uykusuzluk nedenleri nelerdir? Uykusuzluk ile hazımsızlık arasındaki gizli ilişki

Uykusuzluk sorununuzun ardından bu problem yatıyor olabilir!

B12 vitamini hangi besinlerde bulunuyor? B12 vitamin eksikliği hangi hastalıklara neden oluyor?

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Probiyotik tüketiminde bilinmeyen detay: Eğer yanlış kullanırsanız...

Yanlış probiyotik tüketimi hasta ediyor

Hipotiroidi nedir? Hipotiroidinin çocuklarda belirtileri nasıldır, teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

‘Soğuk havadandır’ deyip geçmeyin!

Doğum sonrası annelik estetiğinde neler yapılır?

Doğum sonrası deformasyonları için estetikle yenilenin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.