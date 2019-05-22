HABER

Türk heyeti ABD Kongre üyeleriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 00:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, beraberindeki heyetle ABD'nin başkenti Washington'da birçok ABD Kongre üyesiyle bir araya geldi - Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin S-400 alımı, Suriye'de güvenli bölge inşası, terörle mücadelede iş birliği ve diğer bölgesel konular alındı

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkileri ele almak üzere beraberindeki heyetle ABD'nin başkenti Washington'da birçok ABD Kongre üyesiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ABD Kongresinde düzenlenen "Türk-Amerikan İlişkileri: Ortak Köken, Yeni Vizyon" etkinliğine katılmak üzere Washington'da bulunan Bakan Yardımcısı Kıran ve aralarında Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın da bulunduğu heyetle birlikte birçok ABD Kongre üyesiyle görüştü

Sabah Saatlerinde Kuzey Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Tom Tillis ile bir araya gelen heyet, daha sonra ise Florida Temsilcisi, Cumhuriyetçi Francis Rooney, Mississippi Temsilcisi Cumhuriyetçi Trent Kelly ve Tennessee Temsilcisi Cumhuriyetçi Tim Burchett ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin S-400 alımı, Suriye'de güvenli bölge inşası, terörle mücadelede iş birliği ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Ayrıca görüşmede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve iadesi istenen diğer FETÖ üyelerine ilişkin süreç ve Türkiye'nin bu konudaki beklentilerinin ele alındığı kaydedildi.

Yarın da Washington'daki temaslarını sürdürecek olan heyetin, Kongre üyelerinin yanı sıra birçok sivil toplum temsilcisi ve basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

PARTNERSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilirSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir
Soylu: Bizim Yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdırSoylu: Bizim Yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır
Maaşlarını alamayan fabrika işçileri grev yapıyorMaaşlarını alamayan fabrika işçileri grev yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran S-400

En Çok Okunan Haberler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Kuvvetli geliyor

9 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

9 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Sakarya'daki çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Tunceli'de öldürdüğü kadının cenazesine de katılan zanlı tutuklandı

Kan donduran olay! Cinayeti işledikten sonra yaptığı pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.