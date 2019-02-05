Türk heyeti çalışma toplantıları için ABD'de

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin çekilmesiyle bir güç boşluğu oluşmasını istemiyor. Oldubittilerle karşılaşmak istemeyen Türkiye, çekilmenin ABD ile koordinasyon içinde yapılmasını istiyor. Türk tarafı ayrıca, çekilme için takvim görmek istiyor ve iki ülke arasındaki Münbiç mutabakatının ABD askerleri çekilmeden tamamlanmasını talep ediyor.

Bugünkü toplantıda, Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'in başkanlığındaki bir araya gelecek heyetlerin, söz konusu listeye son halinin verilmesi için görüşmeler yapması bekleniyor.

Türkiye ve ABD'den üst düzey heyetler, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Şubat 2018'deki Ankara ziyaretinin ardından Suriye, konsolosluk işleri ve PKK ile mücadele konularında oluşturulan üç çalışma grubu çerçevesinde temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet, Amerikalı yetkililer ile Washington'da Suriye, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri gibi bir dizi konuyu görüşecek.

ABD, halen Türkiye'ye bu konuya ilişkin net bir çerçeve iletmedi. Türk heyetin bugünkü toplantılarda ABD'den planlarına ilişkin gerekli detayları talep etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 19 ve 20 Aralık 2018’deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan DEAŞ’la mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti. Amerikan güçlerinin eve dönme zamanının geldiğini vurgulayan Trump, sonraki günlerde ise ABD güvenlik bürokrasisinin telkinleri sonucu “yavaş ve güvenli çekilme" mesajı vermiş ve "güvenli bölge" fikrini ortaya atmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK’ya ABD'nin sağladığı silahların geri alınması sözünün tutulması da Ankara'nın öncelikleri arasında bulunuyor. Türkiye, ABD’nin tahkim ettiği cephaneliklerin ve üslerin YPG’ye bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

- Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon

ABD'nin çekilme sürecine ilişkin belirsizlikler sürüyor.

YPG/PKK ile iş birliğinin DEAŞ ile mücadele odaklı, taktiksel ve geçici olduğunu vurgulayan ABD, Suriye'den çekilme kararına rağmen YPG/PKK konusunda iş birliğine halen yanaşmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fırat'ın doğusundan çekilme sözünü kısa süre içinde tutmasını temenni ettiğini belirterek, "Çünkü biz, tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Onun için de tehdidin emaresini gördüğümüz anda her türlü hazırlığımız var." demişti.

Erdoğan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili sürpriz seçenekleri gündemde tuttuğu mesajını verirken, diğer yandan Türkiye'nin Rusya ile ortak paydası da güçlenmeye devam ediyor.

AA'ya bilgi veren diplomatik kaynaklar, Türk ve Rus yetkililer arasında yapılan istişarelerde terör örgütü YPG/PKK'yla mücadelede fikir birliği olduğunu belirtiyor. Kaynaklar, her iki tarafın da örgütün ABD desteğiyle palazlanıp bölgedeki dengeleri bozduğunu ve geçmişteki konumuna geriletilmesi konusunda tam mutabakat içinde olduğuna işaret ediyor.