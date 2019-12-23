Türk Heyeti İdlib ve Libya’yı Görüşmek Üzere Rusya’da

İdlib’de Esat güçlerinin hava saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yeni bir göç tehdidiyle karşı karşıya olan Türkiye Rusya ile temasta. Türk heyeti hem Suriye hem de Libya konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’da.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Rusya ve Suriye ordusunun hava saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib’den 80 binden fazla Suriyeli sivilin Türkiye’ye doğru göç etmeye başladığını söylemişti.Türkiye’nin yeni bir göçmen grubuna daha ev sahipliği yapacak konumda olmadığını söyleyen Erdoğan, Suriye’nin kuzeybatısındaki şiddetin sonlandırılmaması halinde Avrupa ülkelerinin de bu durumun sonuçlarından etkileneceği uyarısında bulundu.

Erdoğan ayrıca 80 bin kişinin bölgeden ayrılmak için harekete geçtiğini söyledi. Diğer taraftan, merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin aktardıklarına göre, İdlib’deki son askeri harekatların başlamasının ardından Perşembe gününden bu yana 40 sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldı.