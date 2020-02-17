Türk heyeti Moskova'da İdlib'i görüştü

Görüşmeler yarın da sürecek.Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk karma heyeti Moskova’da Rus mevkidaşlarıyla İdlib’deki son gelişmeleri masaya yatırdı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Heyetimiz, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. İdlib'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi" denildi.

Açıklamada görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edileceği belirtildi.

Asker, diplomat ve istihbaratçılardan oluşan Rus heyeti geçen hafta Ankara'da, Türk heyeti ile müzakere masasına oturmuştu. Heyet, Ankara'daki görüşmelerini bir anlaşmayla sonuçlandıramadan Türkiye'den ayrılmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Suriye'deki gelişmeleri görüşmüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hafta sonunda katıldığı Münih Güvenlik Konferansı sırasında İdlib konusunda açıklama yapmıştı. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Artık İdlib’te bu saldırganlığın durması gerektiğini vurguladık ve kalıcı, bundan sonra ihlal edilmeyecek bir ateşkesi tesis etmemiz gerektiğini de söyledik" diye konuşmuştu.