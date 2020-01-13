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  4. Türk heyeti UMH Başbakanı Serrac'la görüştü

Türk heyeti UMH Başbakanı Serrac'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Türk heyeti UMH Başbakanı Serrac'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'la Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

Görüşmenin ardından, Türk ve Rus heyetler ile Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter'in katılacağı Genel Kurul Toplantısı başlayacak.

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Libya Rusya Türkiye

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