Kongredeki görüşmelerinde ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin en önemli konu olarak geniş şekilde gündeme geldiğini belirten Bozkır, "ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinde Türkiye ile koordinasyon olmazsa bölgede yeni boşluklar doğabilir." dedi.

Birçok Senato ve Temsilciler Meclisi üyesiyle Kongrede görüşmeler gerçekleştiren heyet, daha sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.

"Güvenli bölge" konusunun halen netlik kazanmadığına işaret eden Bozkır, her iki tarafın da bu konunun detaylarının netleşmesini beklediğini, Kongre üyelerinin de bu süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi.

- "Türkiye mutlaka söz sahibi olmalı"

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türk-Amerikan ilişkilerine verdiği zararı muhataplarına anlattıklarını ifade eden Bozkır, "Burada oluşturulacak bir güvenli bölgede Türkiye mutlaka söz sahibi olmalıdır. YPG/PKK'nın kontrolünün olduğu bir güvenli bölgeyi bizim hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Bozkır ayrıca, ABD'de ortaya atılan "ABD'nin çekilmesinden sonra Türkiye'nin Kürtleri katledeceği" şeklindeki söylemin çok yanlış olduğunu vurgulayarak, hem Türkiye'de hem de bölgede yaşayan milyonlarca Kürt ile YPG/PKK'nın aynı kefeye konulmasının ciddi bir hata olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiyi "özel bir ilişki" şeklinde tanımlayan Bozkır, liderler arasındaki temaslar hakkında, "Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir güveni olduğunu görüyoruz." yorumunu yaptı.