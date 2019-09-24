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Türk heyetinden Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam: - "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin, kademeli olarak her yıl bir yıl öncekine göre artarak geliştiğini görmemiz bizi her zaman mutlu ediyor ve gururlandırıyor" - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: - "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerinde görülebilecek meseleler için de denge unsurudur"

BİŞKEK (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) geliştiğini görmenin kendilerini her zaman mutlu ettiğini belirtti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Türkiye'den gelen konukların onuruna verdiği öğle yemeğine katıldıktan sonra KTMÜ'yü ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti Erzurum Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın yanı sıra KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı ve Rektör Vekili Asılbek Kulmırzayev, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ve Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov yer aldı.

Buradaki konuşmasında Manas Üniversitesinin önemine değinen Çam, "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Türk ve İslam dünyasının önemli üniversiteleri konumunda olması için adım adım süreçler gelişiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin, kademeli olarak her yıl bir yıl öncekine göre artarak geliştiğini görmemiz bizi her zaman mutlu ediyor ve gururlandırıyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yeni yapılandırma çalışmaları hakkında bilgi veren Çam, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrultusunda, TİKA Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi devletin uluslararası faaliyetleri de olan teşkilatlarının Kültür ve Turizm Bakanlığına dahil olduğunu hatırlattı.

Çam, Türkiye'nin 2023 turizm hedefine de değinerek şunları söyledi:

"Türkiye'de işsizlik sorunu yoktur. Sadece çok spesifik yetişmiş insan kaynağına yönelik ihtiyaç vardır. Bu anlamda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu. 2023 hedefi doğrultusunda, 70 milyon turiste ve 65 milyar dolar turizm geliri için turizm sektöründe önemli yatırımlar yapılıyor. Tabii ki kişi başı turistin bırakacağı döviz miktarının gelişmesi noktasında da çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile birtakım anlaşmalar yaparak turizm alanında başta olmak üzere eğitim gören çocukların birkaç dil öğrenmesi, şirketlerde ve otellerde staj yapması, meslek tecrübesi kazanması ve çalışırken para kazanması gibi hedefleri öngördük."

Çam, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin bu manada, özellikle Orta Asya'ya dönük olarak, Rusça ve Türkçenin yanı sıra diğer dilleri bilen, başta turizm olmak üzere kültür, sanat, opera, tiyatro ve pek çok alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını üretmeye devam edeceğine inandığını vurguladı.

- "Manas Üniversitesi, iki ülke ilişkilerinin en büyük nişanesidir"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin iki ülke ilişkilerinin en büyük nişanesi olduğunu belirtti.

Ciddi hedefleri bulunan üniversitenin son dönemde sıçrama yaptığına işaret eden Erdoğan, "Bu üniversitenin varlığı, Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerinde görülebilecek meseleler için de denge unsurudur, bir cevaptır. İnşallah, sizlerin gayretleri ile birlikte çok daha ileriye gidecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Bilal Erdoğan Dünya Etnospor Konfederasyonu Kırgızistan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi KTMÜ Kültür ve Turizm Bakanı Serdar Çam

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