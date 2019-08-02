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Türk heyetinden Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 00:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren: - "Türkiye ve Nijerya arasındaki iyi ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi ve ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilerek, petrolün yanı sıra farklı alanlarda ilerletilmesi gerektiğini vurguladık" - Nijerya Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Mele Kyari: - "Türkiye ile ilişkilerimizi petrolün ötesinde geliştirmek istiyoruz"

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Nijerya ile ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz alanında iş birliği içerisinde olduklarını ve iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda daha da ilerletmek istediklerini dile getirdi.

Büyükelçi Ulueren, beraberindeki heyet ile Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'ne (NNPC) yaptığı ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yaptı.

Nijerya ile ilişkilerin tarihi olduğunu dile getiren Büyükelçi Ulueren, "Türkiye ve Nijerya arasındaki iyi ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi ve ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilerek, petrolün yanı sıra farklı alanlarda ilerletilmesi gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Ulueren, "NNPC Genel Müdürlüğüne atanan Mele Kyari'yi yeni görevi için kutluyoruz. Kendisi bizi çok sıcak karşıladı ve kendisini Türkiye'ye davet ettik." dedi.

NNPC Genel Müdürü Mele Kyari ise NNPC'nin Türkiye Petrolleri Uluslararası Şirketi (TPIC) ile iş birliği içerisinde olduğunu dile getirerek "Türkiye ile ilişkilerimizi petrolün ötesinde geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

NNPC ziyaretine Büyükelçi Ulueren ile Abuja Ticaret Müşaviri Onur Akgül, TPIC Ticaret Müdürü Halim Çakmak ve TPIC Petrol ve Gaz Ticaret Şefi İsmail Çolak katıldı.

Türkiye Nijerya'dan 1999 yılından beri sıvılaştırılmış doğalgaz, 2019 yılından beri de ham petrol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya petrol TPIC

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