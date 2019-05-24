Türk heyetinin Atina’daki görüşmeleri sürüyor

Ege Denizi’nde güven artırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek amacıyla Atina’da bulunan Türk heyetinin başkanı, Yunan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ege Denizi’nde güven artırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek amacıyla Atina’da bulunan Türk heyetinin başkanının görüşmeler çerçevesinde Yunan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis tarafından makamında kabul edildiği kaydedildi.

