Türk heyetten Güney Afrika'daki Osmanlı Kriket kulübüne ziyaret

Türkiye'nin Pretorya büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, beraberindeki heyetle Afrika'nın en köklü ve tarihi spor kulüplerinden 137 yıllık Osmanlı Kriket Kulübünü ziyaret etti.

Kulübün en yaşlı üyesi olan Yusuf Joseph, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 87 yaşında olmasına rağmen hala takımın bir üyesi olduğunu ve 70 yıllık birikimi ile takıma katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Osmanlı Kriket Kulübünün Güney Afrika kriket tarihinde önemli izleri olduğunu belirten Joseph, "Bu takım Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından kuruldu ve ülkeye çok büyük oyuncular kazandırdı. Ben de onlarla beraber oynadım fakat bu yetenekli oyuncular ülkemizdeki ırk ayrımcılığı politikası gereği derilerinin renginden dolayı milli takıma alınmadılar." şeklinde konuştu.

Joseph, "O dönemlerde beyaz ve beyaz olmayan oyuncular olarak aramızda bir anlaşmazlık yoktu. Hepimiz arkadaştık hatta diğer ırktan çok yakın arkadaş olan oyuncular vardı. Her şey hükümetin uygulamalarıydı." dedi.

Osmanlı Kriket Kulübünün ülkenin oyuncu yetiştiren en önemli takımları arasında olduğuna dikkat çeken Joseph, bu başarıda Türkiye'nin büyük destekleri olduğunu sözlerine ekledi.