Türk Hukukçu Kadınlar Derneği'nden kadın cinayetleri açıklaması

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hukukçu Kadınlar Derneği, kadın cinayetleri ve şiddetine yönelik basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan dernek başkanı Avukat Süreyya Turan, ''Biz hukukçu kadınlar olarak vahşet derecesine varan kadın katliamlarından dolayı üzgünüz, kaygılıyız ve bir o kadar da öfkeliyiz '' dedi.

'' KADIN KATLİAMLARINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ, KAYGILIYIZ, ÖFKELİYİZ ''

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde düzenlenen açıklamaya dernek başkanı Süreyya Turan ve dernek üyesi avukatlar katıldı. Avukat Süreyya Turan, '' Biz hukukçu kadınlar olarak vahşet derecesine varan kadın katliamlardan dolayı üzgünüz, kaygılıyız ve bir o kadar da öfkeliyiz. Kadın, şiddet ve cinayet kelimelerinin yan yana kullanılması ne yazık ki sıradan bir haber haline gelmiştir. Daha Emine Bulut'un kocası tarafından, evladının gözleri önünde hunharca katledilmesinin üzerinden bir gün geçmeden Antep'te yeni doğum yapan Güldane, hastane odasında boşanma aşamasında olduğu eşinin saldırısına uğramış, dün de bir yaratık karısının ve çocuklarının içinde bulunduğu evi ateşe vermiştir. Türkiye'de her gün ortalama 5 kadın erkekler tarafından öldürülüyor. 2018'de 440 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 2019 Temmuz ayında en az 31 kadın katledildi. Yani her gün bir kadın öldü. Kadın cinayetleri 2002-2009 arası yüzde bin 400 arttı. '' dedi.