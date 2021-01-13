"Türk Hükümeti Baskıcılığını Arttırmak İçin Pandemiyi Kullanıyor"

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) 2021 yılı dünya raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk hükümetinin Corona virüsü pandemisini “otoriter rejimi daha da güçlendirmek için kullandığı” görüşünü savundu.
Örgütün 2021 Dünya Raporu’nun Türkiye ile ilgili bölümünde, Türk hükümeti yetkililerinin pandemi sürecinde uygulamaya koyulan kısıtlamaları muhalif kesimlerin aleyhinde kullandığı, muhaliflere karşı baskıyı yeni yasalarla daha da arttırdığı savunuldu.
Raporda, “Cezaevlerindeki kalabalığın azaltılması için bazı hükümlülerin erken serbest bırakılmasına yönelik karar alındığında, hükümet keyfi bir şekilde cezaevine koyulan binlerce mahkumu bu karara kasten dahil etmedi ve sosyal medya platformlarına sansürün derinleştirilmesi ve Türkiye’deki hukukun üstünlüğünü savunmaya çalışan baroların yetkilerini kısıtlamak için hızlı bir şekilde yeni yasalar çıkardı” denildi.
Raporda ayrıca, kısa süre önce yürürlüğe giren sivil toplum örgütlerine yönelik yasa da “toplanma özgürlüğüne yönelik bir tehdit” olarak nitelendirilerek eleştirildi.
31’inci kez yayınlanan 761 sayfalık HRW 2021 Dünya Raporu’nda yüzden fazla ülkedeki insan hakları ihlallerine yer veriliyor. Türkiye’de gözlemlenen hak ihlalleriyle ilgili olarak kurumun Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson da şu ifadeleri kullandı: “Corona virüsü pandemisi, Erdoğan hükümetinin otoriter rejimi daha da güçlendirip eleştirileri ve muhalefeti susturma gerekçesi haline dönüştü.”
Raporda, Osman Kavala, Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil milletvekilleri, sivil toplum temsilcileri, gazeteci ve siyasetçilerin tutukluluk hallerinin 2020 yılında da devam ettiğine dikkat çekilerek, “Türkiye’nin terör örgütü olarak nitelendirdiği Fethullah Gülen Hareketi ile bağı olduğu iddia edilen binlerce kişi hala asılsız terör suçlamalarıyla yıllardır keyfi bir şekilde hapis tutuluyor” ifadeleri yer aldı.
Türkiye’nin dünyanın en fazla mülteci ve sığınmacı kabul eden ülkesi olduğunun da altı çizilen raporda, 2020 yılının başında Yunanistan’la sınırlarını açarak mültecilerin Avrupa ülkelerine girişini sağlama girişimi de hatırlatıldı.