Türk iç mimardan dünyanın dört bir yanındaki 'Biz'leri bir araya getiren proje

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da yaşayan iç mimar Deniz Çobanoğlu (35), dünyanın dört bir yanındaki yurttaşların beraber iş yapacakları, birbirine ihtiyaç duydukları kişilere kolaylıkla bulabilecekleri bir dijital mesleki iletişim platformu tasarladı. 'bizdenkimvar.com' internet sitesine mesleklerini ve iletişim bilgilerini girerek üye olanlar, aradıkları şehirdeki doktordan marangoza, fotoğrafçıdan mimara ulaşabiliyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden 2008 yılında mezun olan Deniz Çobanoğlu, sektörel araştırma yapabilme adına 3 aylığına Londra'ya gitti. Geri dönmesine günler kala Londra'daki bir Türk restoranında yemek yediği sırada, tesadüfen restoranın işletmecisi ile tanışması üzerine Londra'daki ilk işini aldı. Bu ülkede güvenebileceği uygulama ekibini bulmakta çok zorlanan Çobanoğlu, projeyi kabul etti. O dönem ekibini kurmakta çektiği zorluklardan esinlenen Çobanoğlu, yıllar sonra 'bizdenkimvar.com' internet sitesini kurdu. 11 yıldır Londra'da yaşayan Çobanoğlu, kendi yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak geliştirdiği proje sayesinde, siteye üye olanların yurtiçinde ve dışında iş yapabileceği, yurttaşları daha rahat bulması adına çözüm üretti.

Siteye üye olanlar, şehir ve meslek bilgilerini girerek, yurt içi ve yurt dışında çalışan ve üye olan tüm yurttaşların iletişim bilgilerine ulaşabiliyor, doğrudan iletişim kurabiliyor. Dünyanın dört bir yanına dağılmış olan 'biz'lerin iş yapabilmek için birbirini çok rahat bulabileceğini anlatan Çobanoğlu, "Hız, her şey demek artık. Telefonun günde iki kere takıldığında motivasyonunu etkiliyor. Boşa geçmiş 3 saniyeye tahammül yok. Aynı dili konuştuğumuz insanlarla beraber iş yapabilmek kadar güzel bir şey yok. Ben Londra'da geçen 11 yılın sonunda, geldiğim ilk 4 yılı bizden kişileri bulabilme adına zaman kaybetmiş olarak görüyorum. Şu an bu site sayesinde sadece kendi şehrinde değil, Uzakdoğu'daki teknoloji şirketinde çalışan bizden birine ulaşıp direkt iletişime geçebilme veya Denizli'deki Jeoloji Mühendisi arkadaşlarla Türk mermeri hakkında fikir alışverişi yapabilme olasılığı insana güven veriyor" dedi. Çocukluk döneminde kullanılan fihristleri hatırlatan Çobanoğlu, "Son 25 yılda yaşam tarzları öyle hızlı değişti ki, bu değişim esnasında daha çocuk olduğumuzdan hiçbirimiz o fihristlerde yer alamadık. 'bizdenkimvar.com'un oluşmasının nedeni, nesil olarak içerisine adını yazdıramamışların bu büyük fihristte ben de olmalıyım düşüncesidir aslında" diye konuştu.

'ŞEHRİ YA DA MESLEĞİ SEÇ, BİZDEN KİM VARSA HERKESE ULAŞ'

'Bizden' olanların kimler olduğundan bahseden Çobanoğlu, "Öncelikle mesleki ahlak ve bakış açısı olarak ayni dili konuştuğumuz, ülkemizdeki birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, potansiyelin farkında, gelişiminden emin, her ne yapıyorsa yapsın işinin arkasında duran, yurtiçinde veya dışında nerede yaşarsa yaşasın ağız tadı ile iş yapma arayışında olan herkes. Yani aslında hepimiz. Fikir, kendimiz gibi insanlara neden bu kadar geç veya tesadüfler karşılığında ulaşabiliyoruz? Sorusu ile ortaya çıktı. Bu bizim bir rahatsızlığımızdı sonuçta. Rahatsızlık tasarımcıları üretime iten faydalı bir durum olarak biliniyor. Tüm mesafelerin kısaldığı içerisinde olduğumuz iletişim çağında bizim gibi insanları bulmamız kolay hale gelmeliydi. Bu yüzden de 'ister şehir gir ister mesleği seç, bizden kim var ise herkese ulaş' sloganı ile yol aldık" dedi.

Sitenin kullanımının çok basit olduğunu açıklayan Çobanoğlu, "Biz bu siteye bir ürün gözüyle yaklaştık. Ülke olarak kesinlikle geç kavuştuğumuz bir ürün aslında. Böyle bir şeyin önceden tasarlanmış olması hepimizin avantajına olurdu diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI