Türk İHA filosuna Almanya katkısı

Alman şirketlerinin Türk ordusu bünyesinde insansız hava aracı (İHA) filosunun oluşturulması sürecinde Türkiye'ye 12 milyon 800 bin Euro değerinde ekipman ve teçhizat satışı yaptığı açıklandı.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in Ekonomi Bakanlığı'na yönelttiği soru önergesine verilen yanıtta, Alman hükümetinin, 2009- 2018 yılları arasında Türkiye'ye askeri insansız hava aracı yapımı ve kullanımı için toplam 33 askeri techizat ihracatına onay verdiği ifade edildi. Verilen yanıtta sözkonusu satış yapılan parçaların, silahlı insansız hava araçları için mi yoksa keşif ve gözetleme amaçlı araçlar için mi kullanıldığı konusunda bilgi verilmedi.

Türk odusunun İHA filosu hakkında kesin bilgiler yok. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 8 Mayıs'ta Twitter'den yaptığı paylaşımda Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB 2 teslimatı gerçekleştirildiğini belirterek, böylece envantere giren İHA ve SİHA sayısının 107'ye çıktığını bildirmişti.

Türk basınında yer alan haberlere göre ise envantere kayıtlı İHA ve SİHA sayısı 140. 107 adet Bayraktar TB 2 ve 23 adet ANKA ve 10 adet Gözcü 1 bulunuyor.