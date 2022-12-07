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  4. Türk İHA'sı her şeyi görüntüledi! Skandal görüntüler Marmaris açıklarından: Komşunun zulmü bitmiyor

Türk İHA'sı her şeyi görüntüledi! Skandal görüntüler Marmaris açıklarından: Komşunun zulmü bitmiyor

07.12.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere uyguladığı zulüm bitmek bilmiyor. Son olarak, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları, lastik botlara transfer ettiği düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itti. O anlar Türk İHA'sı tarafından saniye saniye görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın bu skandalının ardından yaşanan gelişmeyi paylaştı.

Türk İHA'sı her şeyi görüntüledi! Skandal görüntüler Marmaris açıklarından: Komşunun zulmü bitmiyor

MSB, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki son skandalının görüntülerini paylaştı. Düzensiz göçmenleri lastik botlara aktarılıp Türk kara sularına itildiği anları İHA görüntüledi. MSB'nin açıklamasında, göçmenlerin kurtarılmasının sağlandığı bildirildi.

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"DURUM İVEDİLİKLE BİLDİRİLDİ"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde 4 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan göçmen

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