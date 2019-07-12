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Türk ihracatçılardan Çin'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 05:39 | Son Güncelleme

Türk ihracatçılardan Çin'e ziyaret

PEKİN (AA) - Türkiye’nin önde gelen ihracatçıları Çin pazarından daha fazla pay almak amacıyla bu ülkeyi ziyaret etti.

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğinden (TET) yapılan açıklamaya göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Çin-Türkiye İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı’nın öncülüğünde TET üyeleri, 8-12 Temmuz'da Çin’in Şian ve Vuhan kentinde temaslarda bulundu.

Türkiye’den elektrik ve elektronik sektörlerinden yaklaşık 15 firmanın yer alacağı ticaret heyetinin kasımda Çin’e yapacağı ziyaretin hazırlığı kapsamında yapılan görüşmelerde ilgili kentlerdeki ticaret ve sanayi odaları ile yatırım ve kalkınma ajansları gibi birçok kurum, kuruluş ile temasa geçildi, iş birliği imkanları ele alındı.

TET Başkanı Güven Uçkan, yönetim kurulu üyeleri Atilla Eren, Melih Reçber ile DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Çin-Türkiye İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı’nın yer aldığı görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ortaya koyduğu hedefler çerçevesinde büyüyen Çin pazarından daha fazla pay alınması ve Türkiye’nin bu ülkeye ihracatını artırması konusu ele alındı.

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Anahtar Kelimeler:
çin ihracat Türkiye

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