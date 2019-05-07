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Türk ihracatçıları Latin Amerika’nın en büyük süpermarket fuarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 06:02 | Son Güncelleme

Expo Center Norte Fuar alanında 6-9 Mayıs tarihlerinde 35. kez kapılarını açan APAS Show 2019’da Türkiye’yi, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile 17 Türk firma temsil ediyor

Türkiye, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde başlayan Latin Amerika’nın en büyük uluslararası süpermarket fuarı APAS Show 2019’a iki ihracatçılar birliği ve 17 firma ile milli katılım sağladı.

Expo Center Norte Fuar alanında 6-9 Mayıs tarihlerinde 35. kez kapılarını açan APAS Show 2019’da Türkiye’yi, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Türk firma yetkilileri temsil ediyor.

APAS Show uluslararası süpermarket fuarına 6 yıl önce Avrupa’dan ilk milli katılımı gerçekleştiren ülke olan Türkiye, bu sene fuarda 400 metrekarelik alanda çikolata, un, kuru meyve, yağ, şekerleme, makarna, kuru domates ve enerji içeceği sektörlerinden yerli firmalarla yer alıyor.

Fuarın açılış gününde AA muhabirine konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Pala, Brezilya'nın, tüketim potansiyeli ve artan ithalatı ile alternatif dış pazar arayan yerli ihracatçılar için değerlendirilmesi gereken önemli bir pazar niteliğinde olduğunu söyledi.

- "Brezilya’ya ihracatın 1 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz"

Brezilya’ya ihracatın 2019 yılında 1 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini ifade eden Derya Pala, “Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektör ürünlerimizin ihracatı olmamakla birlikte sektörlerimiz için keşfedilmesi gereken önemli bir pazar olduğu kanaatindeyiz.” dedi.

Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üst düzey yetkililer ve bölgedeki büyük süpermarket yöneticilerinin de katılım sağladığı APAS Fuarı, verimli bir iş ortamı sağlamakta ve profesyonel ağ oluşturmak için ideal bir ortam yaratmaktadır. Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerimizin pazar çeşitliliğini ve var olan ihracatımızı arttırma hedefi ile keşfe geldiğimiz fuardan beklentimizin kısa sürede gerçeğe dönüşmesini umuyoruz.”

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği proje uzmanı Murtaza Özeren ise ihracatçılar olarak son yıllarda Latin Amerika pazarının potansiyelinin farkına vararak bölgeye yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

APAS Show 2019’a, hem birlik üyesi olan ihracatçıları hem de Türk ürünlerini Brezilya ve çevre ülkelerden gelen ziyaretçilere tanıtmak amacıyla katıldıklarını anlatan Özeren, “Genelde Latin Amerika, özelde ise Brezilya’nın sektörümüz için potansiyeli dikkate alındığında, APAS Show 2019 Fuarı’nın taşıdığı önem daha belirgin bir hal almaktadır. Hiç şüphesiz bu fuar, Türk ihracatçılarının ve kaliteli Türk ürünlerinin tanınmasında önemli bir imkan sunmaktadır.” şeklinde konuştu.

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