Türk ihracatçıların IKBY temasları

ERBİL (AA) - Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yatırım ve iş fırsatlarının ele alındığı toplantı Erbil'de gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen toplantıya DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Erbil Valisi Nezvad Hadi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş, Türkiye'den gelen 26 ihracatçı ile kentteki iş adamları katıldı.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak'a gelmemizin amacı ihracatı artırmak ve daha ileriye götürmek. Türkiye'nin Irak'a 10 milyar doları aşkın bir ihracatı var." dedi.

Türkiye'de marka olmuş ve daha önce bölgeyle iş yapmış ihracatçıları Erbil'e getirdiklerini belirten Tanrıver, "Türkiye'den 26 ihracatçımızı buraya getirdik. İnşallah yakın zamanda daha kalabalık bir heyetle geleceğiz." diye konuştu.

Özellikle inşaat ve gıda malzemeleri, paketleme, yaş meyve-sebze ürünleri gibi sektörlerde çalışan ihracatçılara fırsat yaratmak için görüşmeler yaptıklarını belirten Tanrıver, burada hangi sektörde ihtiyaç varsa karşılayacaklarını kaydetti.