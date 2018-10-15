HABER

Türk ihracatçıların IKBY temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 23:40 | Son Güncelleme

Türkiye ve IKBY arasında yatırım ve iş fırsatlarının ele alındığı toplantı Erbil'de gerçekleştirildi - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver: "Irak'a gelmemizin amacı ihracatı artırmak ve daha ileriye götürmek"

ERBİL (AA) - Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yatırım ve iş fırsatlarının ele alındığı toplantı Erbil'de gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen toplantıya DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Erbil Valisi Nezvad Hadi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş, Türkiye'den gelen 26 ihracatçı ile kentteki iş adamları katıldı.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak'a gelmemizin amacı ihracatı artırmak ve daha ileriye götürmek. Türkiye'nin Irak'a 10 milyar doları aşkın bir ihracatı var." dedi.

Türkiye'de marka olmuş ve daha önce bölgeyle iş yapmış ihracatçıları Erbil'e getirdiklerini belirten Tanrıver, "Türkiye'den 26 ihracatçımızı buraya getirdik. İnşallah yakın zamanda daha kalabalık bir heyetle geleceğiz." diye konuştu.

Özellikle inşaat ve gıda malzemeleri, paketleme, yaş meyve-sebze ürünleri gibi sektörlerde çalışan ihracatçılara fırsat yaratmak için görüşmeler yaptıklarını belirten Tanrıver, burada hangi sektörde ihtiyaç varsa karşılayacaklarını kaydetti.

- İhracatçıların çifte vergilendirme sorunu

Türk iş adamlarının Irak'a ihracat yaparken çifte vergilendirme sorunuyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Tanrıver, şunları söyledi:

"Bölgeye ihracat yapan iş adamlarımız çifte vergilendirmeden dolayı ciddi sorun yaşıyor. Konuyu Erbil Valisi ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na ilettik. Çünkü bu, ihracatçılarımızın ortak sorunu ve aynı zamanda gıda malzemelerimiz için çok ciddi sıkıntılar yaratıyor."

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da Irak'ın Türkiye'nin en önemli ticaret partnerlerinden biri olduğunu belirtti.

Son zamanlarda Irak'a ihracat hacminde bir küçülme olduğunu söyleyen Kaya, "Ülkeler arasında siyasi sorunlar ve anlaşmazlıklar çıkabilir ancak bunun ticari ilişkileri etkilememesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaya, Erbil temasları kapsamında ikili ticari ilişkileri hedefleyen bir süreç başlattıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim sınır komşularımızla kardeş olmaktan ve ticaret geliştirmekten başka şansımız yok. Bu hem bizim için hem de Irak ve IKBY için zorunlu."

PARTNERİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydalarıİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydaları
Otomobil motoruna sıkışan kediyi liseli Sinem sahiplendiOtomobil motoruna sıkışan kediyi liseli Sinem sahiplendi
Briç severler Marmaris'te buluştuBriç severler Marmaris'te buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem T IKBY Türk ihracatçıları

En Çok Okunan Haberler

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

İlginizi Çekebilir

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu aramasında 'mavi ışık' yöntemi kullanılıyor

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu aramasında 'mavi ışık' yöntemi kullanılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.