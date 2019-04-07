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"Türk ile Arap kardeşlerimiz arasında köprü vazifesini kuracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

Arap Derneği Başkanı Metin Turan: - "Şu an Türkiye'de 5 milyona yakın Arap kardeşimiz ikamet ediyor. Bunlar arasında iş adamları, öğrenciler, Arap baharından sonra gelenler var. 3 milyon 600 bin Suriyeli mülteci var"

İSTANBUL (AA) - Arap Derneği Başkanı Metin Turan, "Şu an Türkiye'de 5 milyona yakın Arap kardeşimiz ikamet ediyor. Bunlar arasında iş adamları, öğrenciler, Arap baharından sonra gelenler var. 3 milyon 600 bin Suriyeli mülteci var." dedi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Arap Derneği'nin 3 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinin ardından Arap Topluluğu Birliği'ni kurma fikrinin ortaya çıktığını belirterek, kurulan birliğin, Türkiye'de yaşayan 5 milyon Arap nüfusu ve Türk makamlarıyla ilişkiler kurarak işbirliği yapılacağını ifade etti.

Turan, şunları kaydetti:

"Şu an Türkiye'de 5 milyona yakın Arap kardeşimiz ikamet ediyor. Bunlar arasında iş adamları, okuyan öğrenciler, Arap baharından sonra gelenler var. 3 milyon 600 bin Suriyeli mülteci var. Türk vatandaşları ile Arap kardeşlerimiz arasında köprü vazifesini kuracak. Biz en kısa zamanda bu gecikmenin arasındaki farkı kapatacağız. Arap kardeşlerimizle birlikte çalışarak Türkiye Arap ilişkilerini geliştirmeye çalışacağız. Bunun için hep birlikte çalışarak güzel işler başaracağız. Biz yaklaşık 3 yıldan beridir bu çalışmayı sürdürüyoruz. Arap Derneği olarak Arap kardeşlerimizle birlikte çeşitli etkinlikler yaptık. Türkiye'de yaşayan Arap kardeşlerimizin sorunlarını Türk makamlarına aktararak, onlarla iş birliği yaparak, resmi temas ve ziyaretlerde bulunarak sorunlarımızı anlatıyorduk. Fakat burada resmi bir kuruluşun kurulması gerekiyordu. Bu kurumu kurduk."

Arap Topluluğu Birliği Başkanı Mustafa Tarhuni ise birliğin faaliyetlerine değinerek, hedeflerinin tüm Arap topluluklarına yardım etmek olduğunu bildirdi.

Tarhuni, "Hedefimiz tüm Arap topluluğuna yardımcı olmaktır. Birçok Arap ben de dahil değişik nedenlerden dolayı Türkiye'ye geldik. Ben okumak için geldim. Dolayısıyla bu ülkeye daha verimli bir yaşam sürebilmek için Türkçeyi ve Türk kültürünü iyi bilmek gerek. Başta Arap ülkelerinden gelen ve diğer yabancı kardeşlerimizin tek sorunu dildir. Türkiye'deki Arap Topluluğu olarak amacımız dilden kaynaklı sıkıntı ve anlaşmazlıklara yardımcı olmak. Konuşarak, Tercüme ederek, yol göstererek yardımcı olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Arap Derneği Başkanı Metin Turan

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