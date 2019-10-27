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"Türk inşaat sektörünün dünyanın her yerinde imzası var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (1) - "Ülkemiz, inşaat sektöründe, Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda. Bugün Türk inşaat şirketlerinin Şili'den Rusya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde, yüzlerce büyük projede imzası var" - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde TOKİ Başkanlığımızı belki de dünyada eşi benzeri az görülen son 18 yılda 860 bin konut üreterek ülkemizdeki dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmelerine imkan sağlamıştır" - "TOKİ birçok ülkede iş yapıyor. Endonezya'da, Sri Lanka'da, Pakistan'da ve Somali'de konut, hastaneler, misafirhaneler, spor salonları olmak üzere toplam 6 bin 200 binanın inşaatını bedelsiz olarak yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin, inşaat sektöründe, Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda olduğunu belirterek, "Bugün Türk inşaat şirketlerinin Şili'den Rusya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde, yüzlerce büyük projede imzası var." dedi.

Kurum, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Uluslararası İnşaat Çalıştayı'nın açılışında, toplantıda inşaat birim fiyatları konusunda ortak terminolojiye geçişi ve yapı bilgi modellemesi sisteminin değerlendirileceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak altyapıdan üstyapıya, millet bahçelerinden Sıfır Atık Projesi'ne, kentsel dönüşümden sosyal konut üretimine kadar çevre ve şehircilik konularında çok geniş bir sorumluluk alanına sahip olduklarını aktaran Kurum, inşaat, müteahhitlik, şehirleşme ve çevre konuları, bölgesel kalkınmada da önemli iş birliği içinde olduklarını bildirdi.

Dünyanın her yerinde inşaat sektörü, ekonomik büyümenin lokomotifi olma özelliğini taşıdığına işaret eden Kurum, "İnşaat sektörünün dinamizmini ve canlılığını tüm bölgemize yaymalıyız. Ülke olarak Türkiye'nin bunu yapabilecek gücü var. Türk inşaat sektörü hem üretici hem de malzeme tedariki noktasında güçlü bir altyapıya sahiptir.
Bu kapsamda inşaat sektöründe inşaat yapım işleriyle ilgili teknik gelişmeleri izliyor, teknik şartname, birim fiyat tarifleri gibi konularda yayınlar hazırlıyoruz."

İnşaat birim fiyatlarında yer alan iş kalemlerinin kolay anlaşılabilmesi amacıyla 2019'da yeni bir kodlama sistemine geçtiklerini anlatan Kurum, bu sistemle Türkiye'de inşaat birim fiyat kodlamasında bütünlük oluşturduklarını dile getirdi.

Şehir hastanelerinde, İstanbul Havaalanı'nda ve Marmaray gibi hayata geçirdikleri büyük projelerde yapı bilgi modellemesi sistemi teknolojisini uyguladıklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Yaptığımız bütün çalışmaların yerli ve yabancı tüm yatırımcılara yol gösterici birer kılavuz olacağına inanıyoruz. Şunu gururla söyleyebilirim ki, bugün ülkemiz, inşaat sektöründe, Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda. Bugün Türk inşaat şirketlerinin Şili'den Rusya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde, yüzlerce büyük projede imzası var. İş bitirme hızı, kaliteli malzeme kullanımı ve tecrübeli iş gücüyle inşaat sektörümüz, dünyanın her ülkesinden çok yoğun talep alıyor. İnşaatın tüm safhalarında gerekli olabilecek tüm malzeme ve ürünleri ülkemizde üretiyor, yurt dışına ihraç ediyoruz."

Türk yapı ve müteahhitlik sektörünün, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye ülkelerde de çok yoğun faaliyetleri olduğunu belirten Kurum, sektörün iş birliğini daha da büyütmek ve geliştirmek istediklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak her türlü iş birliğine açık olduklarını vurgulayan Kurum, bu doğrultuda bakanlığın yurt dışı teşkilatını kurduklarını söyledi.

Türkiye'nin inşaat sektöründe güçlü bir altyapısı olduğunu anlatan Kurum, Türkiye'de 440 bin müteahhidin bulunduğunu ifade etti.

- TOKİ, son 18 yılda 860 bin konut yaptı

Bakanlığa bağlı TOKİ Başkanlığının konut üretiminde önemli bir kuruluş olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde TOKİ Başkanlığımızı belki de dünyada eşi benzeri az görülen son 18 yılda 860 bin konut üreterek ülkemizdeki dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmelerine imkan sağlamıştır. Sadece evler inşa etmemiş, evlerle sosyal donatı alanları, yaşam alanlarını da birlikte inşa ettik, çarpık kentleşmeden kaynaklanan şehirlerimizdeki yapı stokunu hızlı şekilde bertaraf etmiş olduk. TOKİ bunun dışında birçok ülkede iş yapıyor. Endonezya'da, Sri Lanka'da, Pakistan'da ve Somali'de konut, hastaneler, misafirhaneler, spor salonları olmak üzere toplam 6 bin 200 binanın inşaatını bedelsiz olarak yaptık."

Kurum, yoğun şekilde konut üretimi, kentsel dönüşüm ve tapu kadastro konularında birçok devletten tecrübe ve bilgi aktarımı talepleri de aldıklarını dile getirdi.

Türkiye'de mülkiyet belirleme çalışmalarını tamamladıklarını bildiren Kurum, "Tapu ve kadastro hizmetlerimizi, birbiriyle entegreli olarak, aynı çatı altında yapıyoruz. Dijital tapu uygulamaları, saha tecrübesi, kurumsal yapısı, birikimli kadrosuyla bu yapı, Dünya Bankası tarafından, tüm dünyaya örnek gösterilmektedir." diye konuştu.

(Sürecek)

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çin TOKİ Türk inşaat sektörü

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