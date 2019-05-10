Türk iş adamından yemek borcunu ödeyemeyen ABD’li çocuklara yardım

ABD’de kurduğu Chobani yoğurt firması ile adından söz ettiren girişimci Hamdi Ulukaya New England eyaletindeki bir okulda yemek borçlarından dolayı öğle yemekleri kesilen çocukların borçlarını ödeyeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta ABD’nin New England eyaletinde bulunan Rhode Island bölgesine bağlı Warwick Devlet Okulunun öğle yemeği borcu olan çocuklara sadece yağlı ve reçelli sandviç servis edeceğini duyurması üzerine okulda bulunan öğrencilere yardım edilmek istenmiş ancak okul, politikası nedeni ile yardımları reddetmişti. Bunun üzerine ortaya çıkan halk tepkisi üzerine okul yönetimi “Çocuklarımız için en iyiyi düşünerek” açıklaması ile kararını değiştirdiğini duyurmuştu.

Warwick Okul Bölgesi bin 653 öğrencinin yemek borcu olduğunu ve öğrencilerin bir dolardan beş yüz dolara kadar değişen borçları bulunduğunu açıkladı. Toplamda yaklaşık 77 bin dolar borç olduğunu söyleyen yetkililer okulun daha fazla borçlanamayacağını kaydetti.

“Biz üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz”

Bu duyurunun ardından merkezi New York eyaletinde bulunan Chobani Yoğurtları firmasının sahibi Hamdi Ulukaya “İş yerleri kendine düşeni yapmalı. Bu toplumun bir parçası olarak bizim görevimiz. Kim bize katılır.” diyerek okul bölgesindeki tüm çocukların öğlen yemeği borçlarını ödeyeceğini duyurdu. Her çocuğun doğal, besin değeri yüksek ve sağlıklı yiyeceğe erişimi olması gerektiğini söyleyen Ulukaya, herkese kendisinin başlattığı harekete katılması için çağrıda bulunarak, “Biz üzerimize düşen küçük bir görevi yerine getiriyoruz.” dedi.

Chobani Yoğurtları firmasının okula 50 bin dolar değerinde yardım yapacağı ise yerel yöneticiler tarafından onaylandı. Hamdi Ulukaya, özellikle göçmenleri işçi olarak işe alması ve bölgedeki zor durumda olan kişilere yardım etmesi ile tanınıyor.

