Türk iş adamının milyonlarca euro’luk şirketini sahte evrakla ele geçirdiler

Polonya’da dolandırıcılar Türk iş adamının şirketini sahte evrakla üzerlerine geçirdi. Dolandırıcılar, şirket adına farklı bankalarda hesap açarak, şirketin milyonlarca euro’yu bulan varlıkları üzerinden kredi başvurularında da bulundu. Durumu tesadüfen öğrenen iş adamı, Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği ve Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro’dan yardım isterken Bakan Ziobro ise Varşova Bölge Savcılığı ve Temyiz Mahkemesi’ne soruşturma talimatı verdi. İlk başta inanmadı

Polonya’da dolandırıcılar ülkede uzun yıllar inşaat sektöründe faaliyet gösteren, aynı zamanda alışveriş merkezi, otel gibi milyonlarca euro değerinde pek çok yatırıma sahip Türk iş adamı Sabri Bektaş’a ait Reformer Dewolepment’i sahte imzalı evrakla üzerlerine geçirdi. Bektaş’ın durumu tesadüfen öğrendiği dolandırıcılık vakası, bankadan kendilerine gelen telefonla ortaya çıktı. Buna göre, banka yetkilisi şirketi arayarak, Marszalkowska 111 adresinde bulunan şirketin kendilerinde hesap açabilmeleri için eksik bilgileri tamamlamasını istedi. Şirket yetkilisi, bir yanlışlık olduğunu, şirketin merkezinin Marszalkowska 111 adresinde bulunmadığını, kendilerinin başka bankayla çalıştıklarını, hesap açma başvurularının olmadığını, şirketin sahibinin ise Sabri Bektaş olduğunu söyleyip, kapattı. Ancak ertesi gün, banka yetkilisi, Reformer Dewelopment’i tekrar arayıp yaptıkları araştırmaya göre Ticari Sicil Kaydı’nda da şirketin sahibinin İsveçli Kennet Markus Ljung göründüğünü bildirdi.

Mahkeme kontrol etmeden şirketi dolandırıcılara devretmiş

Telefon üzerine harekete geçen Türk iş adamı Sabri Bektaş, avukatlarıyla birlikte yaptıkları incelemede 20 Kasım 2018 tarihinde düzenlenmiş gösterilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısıyla şirketinin hiç tanımadığı 48 yaşındaki Kennet Markus Ljung isimli İsveç vatandaşına devredildiğini belirledi. Olayın izini süren Bektaş ve avukatları, toplantı tutanağının noter onayı olmaksızın, aslı ve içeriği ve de şirketler yasasına uygunluğuna bakılmaksızın Varşova Mahkemesi tarafından işleme konulduğunu, böylelikle şirketin sahipliğinde değişikliğe gidildiğini belirledi. Bunun sonucunda ticari sicil kaydında da değişiklik yapılırken Bektaş ve avukatları, söz konusu toplantı tutanağındaki yönetim kurulu üyelerinin imzalarının tümünün sahte olduğunu tespit etti. Yıllarca emek vererek kurduğu milyonlarca euro değerindeki şirketinin dolandırıcıların sahte imzası ve adli makamların görevlerini gereğince yerine getirmemesi üzerine elinden alındığını fark eden Türk iş adamı soluğu mahkemede aldı. Türk iş adamı Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği’nden de yardım isterken, Büyükelçi Tunç Üğdül de konuya ilişkin Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro’yu bilgilendirdi. Bunun üzerine Bakan Ziobro Varşova Bölge Savcılığı ve Temyiz Mahkemesi’ne olayı incelemesi talimatı verdi.