"Türk iş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir"

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi William Nkurunziza, "Ruanda gelişen güçlü ekonomiye sahip. İş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir." dedi.

Büyükelçi Nkurunziza, Ruanda'da "Kwita Izina" olarak bilinen yeni doğan gorillere isim verilmesi töreni ile Türkiye-Ruanda arasındaki ilişkiler hakkında büyükelçilikte basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Afrika arasında köklü tarihi bağlar olduğuna işaret eden Nkurunziza, Kuzey Afrika başta olmak üzere Türkiye'nin kıtayla ticaret ve yatırım gibi çeşitli alanlarda geçmişe dayalı etkileşim içerisinde olduğunu belirtti.

Bu bağlamda, Ruanda'nın da Türkiye ile ilişkilerine önem verdiğini belirten Nkurunziza, "Ruanda gelişmekte olan güçlü ekonomiye sahip. İş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir." dedi.

- "Medya Afrika ile ilgili yanlış algıyı ortadan kaldırabilir"

Afrika'nın tehlikeli olduğu yönünde yanlış algının hakim olduğunu söyleyen Nkurunziza, "Medya, Afrika ile ilgili gerçekleri anlatarak, kıtaya yönelik yanlış algıyı ortadan kaldırabilir." değerlendirmesinde bulundu.