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Türk-İş Başkanı Atalay Asgari ücret 2 bin 578 liranın altında olmamalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:47 | Son Güncelleme

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin toplumu ilgilendirdiğini belirterek, Yaşam maliyeti, resmi rakam 2 bin 578 lira.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin toplumu ilgilendirdiğini belirterek, Yaşam maliyeti, resmi rakam 2 bin 578 lira. Komisyona 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin' dedim. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız dedi.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Adapazarı'nda daha önce çalıştığı Türkiye Vagon Sanayii Fabrikası'nı ziyaret etti. İşçilerle sohbet edip, sendika temsilcileriyle görüşen Atalay, gazetecilerin asgari ücret ile ilgili soruları üzerine, Asgari ücreti komisyon yapıyor, yarın toplanacaklar. Ben asgari ücretle ilgili söyleyeceğimi söyledim. Yoksulluk sınırı var, açlık sınırı var bir de yaşam maliyeti var. Benim ifadem şu oldu; yaşam maliyeti, resmi bir rakam 2 bin 578 lira. Komisyona dedim, 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin'. Üstünde olursa komisyon otururlar, ortak karar verecekler. 'Ama ben Türk-İş olarak bu açıklanan rakamın altında olmam' dedim. Bu ülkede 7 milyonu ilgilendiriyor, çoluğu çocuğu, 20 milyonu ilgilendiriyor. Toplumu ilgilendiriyor. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız diye konuştu.
Ergün Atalay, asgari ücretin yüksek olması durumunda işverenlerin işçi çıkaracağı iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi
Onların işi hep kazanmak. Onların içinde işlerini çok düzgün yapan işverenlerimiz var, örgütlü olduğumuz işverenlerimiz var; ama kazanıp da doymayan işverenler de var. Ben zaman zaman söylüyorum; bu parayı onlara verelim, 1- 2 ay denesinler, bunlar geçiniyorsa hep beraber susalım. Geçinmiyor ise hiç konuşmayalım. En azından böyle bir laf etsinler. 'Yok batarız, çıkarız'. Bu rakamı konuşmak için evvela bu rakamı denemek lazım. Daha çok üretelim, daha güzel üretelim, daha kaliteli üretelim ama ürettiğimizden biz de en azından nefes alacak bir ücret alalım. Talebimiz bu.

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