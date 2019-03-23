Türk-İş Başkanı Atalay maden şehitlerinin çocuklarıyla buluştu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergun Atalay, Soma maden şehitlerinin çocuklarıyla kahvaltıda buluştu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergun Atalay, aralarında Soma maden şehitlerinin çocuklarının da bulunduğu Soma Ayşe Temizel Ortaokulu öğrencileri ve öğretmeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çocukları ağırlamaktan mutlu olduğunu vurgulayan Atalay, "İçinizde Soma maden kazasında şehit olan arkadaşlarımızın çocukları var, Allah onların mekanını cennet yapsın. O bölgede bizim 301 tane şehidimiz var" diye konuştu.

"Bu bir iş kazası değil iş cinayetidir"

Atalay, mahkeme tarafından Soma’da verilen kararın içine sinmediğini belirterek, "Bu iş kazasıyla ilgili kim sorumluysa bununla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor. Kapalı bir madeni gelip biri açıyor ve insanlar şehit oluyor. Bu bir iş kazası değil iş cinayetidir" ifadelerini kaydetti.

Son 4 yıldır çok güzel yasaların çıktığını belirten Atalay, oradaki insanların can vermesi sebebiyle bu yasaların çıkarıldığını vurgulayarak, "Hala noksanlar ve hatalar mevcut. Hala buna uymayan iş verenler var. Sizden arzum okuyun ve babalarınızın iş yerlerinde yönetici olun, Enerji Bakanlığında yönetici, Çalışma Bakanlığında müfettiş olun, devletin kurumlarında olun ki bu kazalar bir daha olmasın. Sizlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Türk-İş’in örgütlü olduğu yerlerde kazaların çok az olduğunu ifade eden Atalay, o bölgelerde işçi sağlığı ve işçi güvenliği ile ilgili paneller, seminerler ve çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Soma’da Türk-İş Madenci Okulunu açtıklarını belirten Atalay, Zonguldak’ta da böyle bir okul açma düşünceleri olduğunu belirtti.

Programda çocuklara bez torba içinde kalem ve şal hediye edildi.

