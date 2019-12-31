Türk İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak ziyaretinde asgari ücreti yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Atalay, 2 bin 578 TL’nin altında masaya oturmayacaklarını hatırlatarak önümüzdeki yıl yapılacak olan görüşmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Atalay, "Devleti idare edenler, hükumet, bakanlık hakemlik yapmadan bizim anlaşma şansımız olmaz" diye konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 yılının son günü Zonguldak’a gelerek Genel Maden İşçileri Sendikası’ni ziyaret etti. Burada maden ocakları ve maden işçilerinin önemine değinen Genel Başkan Atalay, kaçak maden ocaklarında ölen işçilere de Allah’tan rahmet diledi. Kaçak maden ocakları sorununa da değinen Atalay, gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtladı. Atalay, asgari ücrete yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Geçen yıl yüzde 26’nın üzerinde bir zam alındı. O zaman kamuoyunda ne oldu ne gitti yakinen biliyoruz. Birileri bizi ülkeyi karıştırıyor diye mahkemeye kadar götürdü işi. Bu asgari ücretlerin yüzde 99’u sanayide çalışan, AVM’de çalışan, berberin yanında çırak olarak çalışan, yolda benzin istasyonunda çalışan pompacı ile muhabbet ettim. Bu insanların yüzde 99’u örgütsüz. Ne bir sendikaya örgütlü. Ne bir işveren örgütüne örgütlü. Biz de burada 40 senedir Türk-İş olarak temsil noktasındayız. 15 kişilik bir kurum. Demokratik olmayan bir yapısı var. Biz burada bununla ilgili nasıl kamuoyu oluştururuz. Zaman zaman bize söylüyorlar. Bu adamların yüzde 99’u bizim üyemiz değil. Bizim dilimiz döndüğü kadar kamuoyu oluşturup bu rakamı ne kadar yukarı çekebilirsek onu istiyoruz. 2.578’i açıkladığımız zaman Zonguldak’ın köyündeki adam bilmez ki ne 2.578? Elimizde bir veri var. Açlık, yoksulluk sınırları ve yaşam maliyetleri. Söylediğimiz ile olan arasında bir uyum olması lazım. Ben de söylemesini biliyorum bazı siyasiler 10 bin olsun diyor, 7 bin olsun diyor. Birisi 4 bin olsun diyor. Bir de onun işveren tarafı var. Biz 2.578 dedik böyle olursa masada oluruz dedik. Olmazsa masada olmayız. Maalesef onun dışında başka bir yetkimiz yok. Bir daha ki dönem bununla ilgili Sayın Bakanın açıklaması var. İki taraf anlaşsın. Biz mümkün değil işverenle nasıl anlaşacağız? Sayın bakana da anlattım. Devleti idare edenler, hükumet, bakanlık hakemlik yapmadan bizim anlaşma şansımız olmaz. Anlaştığımız işverenlerin hiçbirinde asgari ücretli yok. Asgari ücretin üstünde ücret alıyor."