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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Samsun’da gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:24 | Son Güncelleme

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 23’üncü dönem 19’uncu toplantısı 18 Mayıs’ta Samsun’da “Ülke ve Çalışma Hayatıyla İlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi” gündemiyle gerçekleştirildi.TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık meş’alesini yaktığı milli mücadelenin 100’üncü yıl dönümünde Samsun’da toplandı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 23’üncü dönem 19’uncu toplantısı 18 Mayıs’ta Samsun’da “Ülke ve Çalışma Hayatıyla İlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi” gündemiyle gerçekleştirildi.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık meş’alesini yaktığı milli mücadelenin 100’üncü yıl dönümünde Samsun’da toplandı. Kurul üyeleri Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma vapurunu ziyaret etti.
Türk tarihine yön veren milli mücadelenin Samsun’da başlayıp Anadolu’da devam edilmesi hakkında konuşuldu. Türk milletinin emperyalizme, fiili ve zihinsel esarete karşı özgürlük ve bağımsızlık destanının verildiği istiklal mücadelesine vurgu yapılarak Türkiye Cumhuriyetinin yüz yıl önceki ekonomik ve siyasal saldırılarla bugün de karşı karşıya olduğu ifade edildi.
Kıdem tazminatı konusunda da konuşan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu üyeleri, işçilerin rahatsız, tedirgin ve sıkıntılı olduğu hakkında, kıdem tazminatının mevcut şekliyle devam etmesi gerektiği üzerinde durdular. Kurul üyeleri, “İşçi için kıdem tazminatı oğlunun damatlığı, kızının gelinliği, kendisinin güvencesidir. İşçinin sığınabileceği son kaledir. Kırmızı çizgidir. 1 Mayıs alanlarında coşkuyla yankılanan ‘kıdemime dokunma’ kararlılığı dikkate alınmalıdır” şeklinde karara vardılar.
Kamuda halihazırda taşeron uygulamasının tamamıyla sona ermediğini ifade eden kurul üyeleri, geçici işçi sorunlarının devam ettiğini belirterek, “696 sayılı KHK ile kadro verilen taşeron işçilerinin ücret, mali ve sosyal haklarıyla ilgili farklı uygulama ortadan kalkmamıştır” ifadelerini kullandılar.
"Sosyal Güvenlik Sisteminde geçmişte yapılan kötü değişikliklerin olumsuz etkisi günümüzde de ortaya çıktı" diyen TÜRK-İŞ üyeleri, “Emekli aylıklarındaki gerilemeden, emeklilikte yaşa takılanlara kadar milyonlarca mağdur ortaya çıkmıştır. Yapılması düşünülen sosyal güvenlik ‘reformunun’ bedeli yine işçi ve emekliye çıkarılmamalıdır” açıklamasında bulundu.
İşsizlik, gıda fiyatlarındaki artış, yüksek enflasyon, işçilerin çalışma ve geçim şartlarındaki olumsuz etkenlerin de konuşulduğu toplantıda Kamu Koordinasyon Kurulu’nun çalışmaları da değerlendirildi. Temel insan hak ve özgürlükleri kapsamında anayasal güvenceye alınmış örgütlenme hakkını demokratik toplumun temeli olarak vurgulayan kurul üyeleri, Türk Anayasasının 51’inci maddesi gereğince sendika seçme özgürlüğü olduğunu ifade etti. Son olarak TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Yıldız Sunta AŞ işçilerinin maruz kaldığı mağduriyetin giderilmesini, TÜPRAŞ ve benzeri işyerlerinde üye sendikalar tarafından işçilerin hak ve çıkarlarının korunması için uygulanan grevler ile örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecinde sürdürdükleri bütün meşru ve haklı eylemleri desteklediklerini açıkladılar.

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