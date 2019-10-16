HABER

Türk iş dünyasının Afrika açılımı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

Türk iş dünyasının Afrika ilgisi artarak sürüyor.

Türk iş dünyasının Afrika açılımı devam ediyor

Türk iş dünyasının Afrika ilgisi artarak sürüyor. Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, Senegal’in Ankara Büyükelçisi Moustapha Mbacke ile bir araya geldi.
Son dönemde yeni açılan dış temsilciliklere paralel olarak iş dünyasının Afrika’ya ilgisi de artıyor. Türkiye ile Senegal arasında kurulan dostluk ve ekonomi köprüleri daha da sağlamlaşıyor. Türkiye’de turizm, sağlık, inşaat, telekomünikasyon ve daha birçok alanda faaliyet gösteren, binlerce çalışanıyla ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan Başakkent Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Başak, Senegal’in Ankara Büyükelçisi Moustapha Mbacke ile bir araya geldi. İki ülkenin güçlü ekonomik ve kültürel ilişkilerinin bulunduğunu ifade eden Başak, Türkiye’nin Afrika açılım politikası ile ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğini söyledi.
Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Başak, Moustapha Mbacke’nin daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Senegal’e gidecek. Ziyarette Türk iş adamlarına kapısını açan Müslüman ve dost ülke Senegal’in ihtiyaçları doğrultusunda pazar araştırması yapılarak, ticaret, yatırım ve işbirliği olanakları değerlendirilecek.

Türk iş dünyasının Afrika açılımı devam ediyor

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
Minik öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere mektupMinik öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere mektup
Havalimanında görevliye hakaret eden kadına para cezası Havalimanında görevliye hakaret eden kadına para cezası 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'ndeki AFAD binasında yangın

İstanbul Valiliği'nde yangın

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Son dakika Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.