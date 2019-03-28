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Türk-İş eski genel başkanı Kumlu vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 22:38 | Son Güncelleme

Mustafa Kumlu'nun cenazesi cumartesi günü Kayseri'de defnedilecek

Türk-İş eski genel başkanlarından Mustafa Kumlu, 68 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Kumlu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ile Türk-İş topluluğuna başsağlığı dilendi.

Kumlu'nun cenazesi, 30 Mart Cumartesi günü Kayseri'de defnedilecek.

- Çalışma hayatına işçi olarak başladı

1951'de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükkaramanlı Köyü'nde doğan Kumlu, ilkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Kayseri'de okudu.

DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde işçi olarak çalışmaya başlayan Kumlu, 1977'de Kayseri TES-İŞ Sendikasının genel sekreterliğine seçildi. Kumlu, sendikanın 6, 7, 8 ve 9. Olağan Genel Kurullarında olmak üzere üst üste 4 dönem genel başkanlığa getirildi.

Türk-İş'in 2003'teki 19. Olağan Genel Kurulu'nda genel sekreterlik görevine layık görülen Kumlu, 2007'deki 20. ve 2011'deki 21. Olağan Genel Kurullarda ise Türk-İş Genel Başkanlığına seçildi.

2 Eylül 2013 günü başkanlık görevinden istifa eden Kumlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

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