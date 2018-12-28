HABER

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 00:06 | Son Güncelleme

 İZBAN’ın grevdeki personellerini ziyaret eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz, biz de, İzmirliler de.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZBAN’ın grevdeki personellerini ziyaret eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz, biz de, İzmirliler de. Ulaşımda sıkıntı çekenler sizin de yakınlarınız. Burada aklıselim bir noktada anlaşılırsa, orta noktada buluşulur, sözleşme biter" dedi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Aralık’tan bu yana grevde olan sendika üyesi İZBAN işçilerini ziyaret etti. Akşam saatlerinde İzmir’e gelen Atalay, Alsancak Garı içerisinde bulunan sendikanın şube temsilciğinde işçilerle görüştü. Atalay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yönetimleri ile sürekli temas halinde olduklarını açıklayarak, İZBAN çalışanlarının, banliyö trenlerinde günde 300 bin insan taşıdıklarını belirterek, "Çocuğunuz 2 ya da 4 yıllık üniversite mezunusunuz. Asgari ücret de geldiğimiz nokta ortada. Siz burada sözleşmeyi kendiniz karar veriyorsunuz, sizin istemediğiniz bir sözleşmeye kimse imza atmayacak. Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz, biz de İzmirliler de. Ulaşım sıkıntı çekenler sizin de yakınlarınız. Burada aklıselim bir noktada anlaşılır da ortada noktada buluşulur, sözleşme biter" dedi.
‘HERKES SİZİN BEDEL ÖDEDİĞİNİZİ BİLİYOR’
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüştüğünü söyleyen Atalay, görüşmenin detaylarını aktararak, "Aziz Kocaoğlu ile görüştüm. 'Siz asgari ücrete yüzde 26 zam yaptınız, biz de TCDD ile görüşerek ücret zammını yüzde 26'ya çektik’ dedi. Bunun üzerinde bir ücret zammı vermeyeceklerini belirtti. İşveren ile işçilerin pazarlık konusu yaptığı zamlar arasında 9 puanlık bir fark olduğunu vurgulayan Atalay, ortada henüz anlaşmaya varılacak bir durumun bulunmadığını söyledi. Bu nedenle yaşananların bedelini işçiler ile İzmir halkının ödediğini ileri süren Ergün Atalay, "Herkes burada sizin bedel ödediğinizi biliyor. Biterken de yaşanabilecek bir ücret ile bitsin" diye konuştu. Atalay, gelecek günlerde, kendisine ihtiyaç duyulması halinde İzmir’e tekrar geleceğini de belirtti. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçileri ziyaretinin ardından İzmir’den ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuzTÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Malatya'nın 3 ilçesinde eğitime 'kar' tatiliMalatya'nın 3 ilçesinde eğitime 'kar' tatili
GÜNCELLEME - Rize'de minibüs yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralıGÜNCELLEME - Rize'de minibüs yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem! 4.3 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 4.3 şiddetinde salladı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Yunanistan'dan skandal karar! Yeni kriz kapıda: Türkiye, ABD ve İngiltere...

Yunanistan'dan skandal karar! Yeni kriz kapıda: Türkiye, ABD ve İngiltere...

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu!

Havalimanının taşınma tarihi belli oldu!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.