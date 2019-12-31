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  4. Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Devlet hakimlik yapmadan işverenle anlaşma şansımız olmaz"

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Devlet hakimlik yapmadan işverenle anlaşma şansımız olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:34 | Son Güncelleme

"Asgari ücretlinin sorunu da işsizin sorunu da bizim sorunumuz. Bizim görevimiz de bunu ülke gündemine taşımak, buradan netice almak"

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Devlet hakimlik yapmadan işverenle anlaşma şansımız olmaz"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelecek yıl asgari ücreti, işveren ile işçinin anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacakları yönündeki açıklamasına ilişkin, "Devleti idare edenler, hükümet, bakanlık hakimlik yapmadan işverenle anlaşma şansımız olmaz." dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret eden Atalay, her Türk-İş kongresinin ardından önce Sakarya, daha sonra Zonguldak ziyaretlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Yılbaşı için işçilerle bir araya gelmek istediklerini, bunun için en uygun yerin Zonguldak olduğunu ifade eden Atalay, denizcileri ziyaretin ardından akşam yemeği için madene gireceklerini belirtti.

Maden denince akla ilk Zonguldak'ın geldiğini söyleyen Atalay, sektörün sıkıntılarının çoğunun 2020'de çözülmesini umduklarını dile getirdi.

Atalay, işçiyi ve Zonguldak'ı önemsediklerini vurgulayarak, "Amacımız şehir ve madenciliği gündemde tutmak, gündemde tuttuğun zaman sıkıntıları daha rahat aşıyorsun. Unutmamak ve unutturmamak, bu bölge için en önemli iki kelime." diye konuştu.

Bir gazetecinin geçen hafta madende iki işçinin hayatını kaybettiğini anımsatması üzerine Atalay, şöyle devam etti:

"Düşündüğünüz zaman kapalı ocağı açıp orada bir iş kazasında işçi can veriyorsa o iş cinayetidir. Ha silahla adam öldürdün ha kapalı ocağı açıp içeride çalıştırdın. Bunu 3 senedir dillendiriyorum. Geçen hafta iki arkadaşımız öldü, bir de yaralımız var. Bazı işverenlerimiz işini düzgün yapıyor, sigortasına, vergisine uyuyor ama bazıları da para kazanma hırsına insanları içeride öldürmeye devam ediyor. Demek ki bu cezalar az geliyormuş, bu cezaları artırmak gerekiyor. Son olur diye umut ediyorum ama maalesef son olmuyor."

Ergün Atalay, 2020 için belirlenen asgari ücretle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"2 bin 578 lira olursa masada oluruz, böyle böyle olmazsa masada olmayız.' dedik. Maalesef onun dışında başka bir yetkimiz yok. Hatta bir dahaki dönem 'İki taraf anlaşsın.' diye Sayın Bakanın açıklaması var. Mümkün değil, biz işverenle nasıl anlaşacağız? Bakana onu da ifade ettim daha sonra. Devleti idare edenler, hükümet, bakanlık hakimlik yapmadan işverenle anlaşma şansımız olmaz."

Alışveriş merkezlerinde 08.30-22.00 saatlerinde asgari ücretle çalışan işçilerin sıkıntısının da ülke gündemine alınması gerektiğini vurgulayan Atalay, şu görüşlere yer verdi:

"Modern madenci onlar. Asgari ücret alıyorlar, güzel giyiniyorlar ama güneşi görmüyorlar. Onlara da bir çare bulmak lazım. Biz yasama, yürütme, yargı değiliz, işte söylüyoruz. Asgari ücretlinin sorunu da işsizin sorunu da bizim sorunumuz. Bizim görevimiz de bunu ülke gündemine taşımak, buradan netice almak."

GMİS Genel Başkanı Yeşil de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Atalay, Yeşil'e vazo hediye etti. Yeşil de Atalay'a, bir maden işçisi tarafından tellerle yapılan, üzerinde Türk bayrağı bulunan plaket ile tablo verdi.

Atalay, daha sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, maden işçilerinin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Atalay, Türk-İş'in Türkiye'de 40'a yakın okulu olduğunu dile getirerek, Zonguldak'ta da Valiliğin de desteğiyle bir ilkokul yaptırmak istediklerini kaydetti.

Vali Bektaş konunun değerlendirileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
işçi işveren TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Zonguldak

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