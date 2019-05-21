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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, ETUC Genel Kuruluna katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 21-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC’un genel kuruluna katıldı.ILO Genel Direktörü Guy Ryder ile haziran ayında gerçekleştirilecek Uluslararası Çalışma Konferansı hakkında görüşen Ergün Atalay, işçi hakları konusunda Avrupa’da ve dünyada yaşanan geriye gidiş ve Türkiye’de kıdem tazminatı ve çalışma hayatına ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.Ergün Atalay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Avrupa İş Sendikaları’nın konfederasyonun 14.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 21-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC’un genel kuruluna katıldı.
ILO Genel Direktörü Guy Ryder ile haziran ayında gerçekleştirilecek Uluslararası Çalışma Konferansı hakkında görüşen Ergün Atalay, işçi hakları konusunda Avrupa’da ve dünyada yaşanan geriye gidiş ve Türkiye’de kıdem tazminatı ve çalışma hayatına ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.
Ergün Atalay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa İş Sendikaları’nın konfederasyonun 14. genel kurulu Viyana’da oluyor. Viyana bizim için ve dünyadaki sendikalar için önemli. Yabancı düşmanlığının hat safhaya ulaştığı önemli ülkelerden bir tanesi. Buradaki ülkeyi yönetenler yabancı düşmanlığında sınır tanımıyorlar. Sendikal hakların ihlal edildiği dönemde bu dünyanın her yerinde var. Avrupa’da da var. Özellikle Yemen Filistin Afrika’da insanlar açlıktan ölmeye devam ederken bir tarafta da insanlar tokluktan ölecekler. Özellikle işçi haklarının geriye gittiği bir dönemde, 26 Mayıs’ta Avrupa’da seçimler var. Avrupa’daki Türk kökenli arkadaşlarımıza sesleniyorum işçi dostu yabancı düşman olmayanlara oy verin. İşçi dostu olmayanlarla birlikte olursanız bunun sıkıntısını siz ödersiniz. Avrupa’da ne sıkıntı varsa bizim ülkemizde de var. Ülkemizde gündem kıdem tazminatı, bireysel emeklilik... Özellikle kıdem tazminatı ile ilgili işçilerde huzursuzluk had safhada. Almayanlarla ilgili bir çalışma yapılsın buna katkı sağlansın. Bireysel emeklilik zorunlu olmamalı gönüllü olmalı. 6 aya yakın süredir 200 bine yakın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi gündemde. Bununla ilgili hem toplu sözleşme ve kıdem tazminatı ile ilgili iktidar partisinden olumlu bir haber bekliyoruz. Bununla ilgili huzursuzluğun son bulması gerekiyor."

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