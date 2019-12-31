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  4. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, maden ocağında işçilerle yemek yedi

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, maden ocağında işçilerle yemek yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 22:38 | Son Güncelleme

Ergün Atalay: - "(TTK'ye yeni işçi alımı) Şu anda bir şey dersek toplumu beklentiye sokarız. Şu anda öyle bir şey yok"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yerin 560 metre altındaki kömür ocağında maden işçileriyle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür yardımcıları Ercan Gebeş ve İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve diğer ilgililerle TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağına giren Atalay, madencilerle sohbet etti.

"Fayton" vagon sistemiyle yaklaşık 2,5 kilometre içerideki galeriye giden Atalay ve beraberindekiler, yaklaşık bir kilometre yürüyerek ulaştıkları üretim bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Atalay, daha sonra eksi 560 kodunda kalas ve odun parçaları üzerine hazırlanan sofraya konuk olarak, kömür işçileriyle yemek yedi.

Burada madencilere hitaben konuşan Atalay, maden işçisinin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, madencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Atalay, ülke şartlarının ortada olduğunu ifade ederek, "Yapabildiğimiz var, yapamadığımız var. Ekonomik yönden yer altıyla ilgili fazla bir problemimiz görünmüyor. Benim bilmediğim, görmediğim bir şey varsa bana söyleyin. Ben de gücüm yettiğince yerine getireyim." diye konuştu.

Madencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Atalay, daha sonra işçi asansörüyle madenden çıktı.

- "Kömüre bu ülkenin ihtiyacı var"

Atalay, kuyu başında gazetecilere yaptığı açıklamada, işçi yoksa kömürün çıkarılamayacağını, bunların birbirleriyle bağlantılı olduğunu dile getirdi.

İnsanların yer altında hangi şartlarda çalıştığının görülmesi gerektiğini anlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Kömüre bu ülkenin ihtiyacı var. Bizim altınımız, doğal gazımız yok. Onun için bu kömürü sağlıklı nasıl çıkartırız? İşte burada ömrünü veren insanlar var. Bu bölgede 5 binin üzerinde bu kömür için can veren kardeşlerimiz var. Biz onların temsilcileriyiz. Ben gücüm yettiği kadar bu bölgeyi gündemde tutmaya gayret sarf ediyorum. Özellikle bu akşam burada olmak istedim. Türk-İş, Türkiye'den yana sonra temsil ettiği işçilerden yana olmaya devam ediyor. Bütün işçiler benim için önemli ama maden işçisinin benim için daha çok özelliği, önemi var çünkü çalışma koşulları çok zor."

Bir gazetecinin, "TTK'ye yeni bir işçi alımı için çalışma olabilir mi?" sorusu üzerine Atalay, şunları kaydetti:

"Herkes adaletli davranmak, adaletli paylaşmak mecburiyetinde. Birbirimize ihtiyacımız var. Bu bölgenin madene, madenin de Zonguldak'a ihtiyacı var. Siyasilerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor, genel merkezimiz gösteriyor. Burada normal kapasitenin altında arkadaşlarımız çalışıyorlar. Zannediyorum dörtte bir. Bunu vekillerimiz biliyor, Enerji Bakanı anlatıyor. Şu anda bir şey dersek toplumu 'bir şey varmış' gibi bir beklentiye sokarız. Şu anda öyle bir şey yok ama ben, sayın vekillerimle dillendirmeye, gündeme getirmeye devam ederim. Ben başkan olduğum sürece madeni, işçiyi ülke gündemine taşımaya devam ederim, benim işim o."

Atalay'a maden işçileri tarafından Zonguldak Kömürspor atkısı ve kömür parçası maketi hediye edildi.

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Zonguldak

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