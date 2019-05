Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “Sendikalar partilerin arkasına sığınmasın”

“Meydanlarda birlik ve beraberlik içinde 1 Mayıs’ı kutluyoruz” Kortejin alana ulaşmasının ardından miting, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Miting, şarkılar eşliğinde alanı dolduran binlerce vatandaşın halaylar çekmesi ile devam etti. Koza Halk Dansları Grubu’nun gösteri yaptığı mitingde konuşan Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, “Değerli arkadaşlarım her yıl olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta işçi sınıfının birli ve mücadele günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde alanlardayız, yine sizlerle birlikteyiz. 1 Mayıs hepinize, ülkenin dört bir yanında emeği ile çalışanlara kutlu olsun. Biz Türk-İş olarak 1 Mayıs’ı kitlesel olarak bu emek kenti Kocaeli’de kutluyoruz. Türkiye’nin her köşesinde milyonlarca emekçi, Türk-İş ve diğer emek toplulukları önderliğinde meydanlarda birlik ve beraberlik içinde 1 Mayıs’ı kutluyor. Onlara selam olsun. Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu olarak buradan Türkiye’nin tüm köşesindeki emekçilere kardeşlik ve birlik duygularımızı gönderiyoruz” dedi.

“Bugün Maraş’ta maalesef 5 değerli kardeşimiz 1 Mayıs’a giderken hayatını kaybetti”

Son olarak konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Bugün 1 Mayıs, işçilerin bayramı. Bugün yine alanlardayız. İzmir’de, Ankara’da, Ağrı’da, Antalya’da Trakya’da, Erzurum’da, kısacası Türkiye’nin her ilinde, her ilçesindeyiz. Oralardaki arkadaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Bugün Maraş’ta maalesef 5 değerli kardeşimiz 1 Mayıs’a giderken hayatını kaybetti. Allah mekanlarını cennet olsun. Yaralılara da Allah şifa versin. Buradan özellikle şoför arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ne olursunuz benim kardeşlerimi sağ salim evlerine götürün. Bu seçimden sonra kıdem getirdiler. Kıdemin konuşulacağı yer İzmit’te bulunan bu alandır. Türk-İş her yıl 1 Mayıs’ı bir vilayette kutluyor. Maden cinayeti oldu, Zonguldak’a gittik. Hendek oldu Çanakkale’ye gittik, 15 Temmuz oldu Tandoğan’a, Afrin hareketi oldu Hatay’a gittik” dedi.

“Bizi görmemezlikten gelmeyin, küçümsemeyin, yok saymayın”

“Bugün kıdem için bu alandayız” ifadelerine yer veren Atalay, "Buradan Türkiye’yi yönetenlere, Meclise sesleniyorum. Buradan kamuoyuna sesleniyorum. 3 bin TL brüt alan kardeşimiz 250 TL yemek parası, 250 TL yol parası veriyor. Bu kardeşimiz 25 sene çalışabilirse alabileceği kıdem 86 bin TL. TOKİ’nin alt gelir durumu ile ilgili en düşük olan 50 metrekarelik konutu 116 bin TL. Buradan sesleniyorum; kıdem ile ilgili olumsuz çalışma yapmayın. Kıdemle ilgili geriye giderek bir çalışma yapmayın. Yapamazsınız, yapmazsınız, yaptırmayız. Kıdem bizim kızımızın çeyiz parası, oğlumuzun düğün parası, bizim duymamızı, görmemizi sağlıyor. Bazı art düşünceli işverenler doymak bilmiyor. İyi niyetli olanlara sesimiz yok. Allah onlara daha çok versin. Kötü olanlar 30 günü aşağı çekmeyi gözlüyorlar. Biz milletvekili olmak istemiyoruz, fabrikamız olsun, uçağımız olsun istemiyoruz. Biz yaşamak istiyoruz. Bu alandan sesleniyorum, bizi görmemezlikten gelmeyin, küçümsemeyin, yok saymayın. Allah şahidim bedelini ağrı ödersiniz” dedi.