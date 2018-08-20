Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan bayram mesajı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emeğini vatanı ve milleti için sarf eden, alın teriyle hayata tutunmanın haklı onurunu ve gururunu yaşayan tüm emekçilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Atalay, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, dini ve milli bayramların insanları bir araya getiren ve mutlu eden özel günler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dini ve milli bayramlarımız, Türk milleti olarak dostluğun ve barışın birey ve toplum hayatındaki önemini, farklılıkların ayrıştırıcı faktör değil zenginleştirici bir değer olduğunu, birlik ve beraberlik içinde daha güzel ve daha güçlü olduğumuzu tekrar hatırlayarak daha içten benimsememize vesile olur."

Kurban Bayramı'nın da manevi zenginliğiyle Müslümanların en özel bayramlarından biri olduğunu vurgulayan Atalay, "Bu bayramda öncelikle tüm şehitlerimizi ve işinin başında can veren emekçi kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Emeğini vatanı ve milleti için sarf eden, alın teriyle hayata tutunmanın haklı onurunu ve gururunu yaşayan tüm emekçi kardeşlerimiz, şehit yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim." ifadelerini kullandı.

