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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 23:31 | Son Güncelleme

"TTK'ya yılbaşından evvel bin 500 işçi alınsın, iş başı yapsın"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alımı konusuyla ilgili, "TTK'ya yılbaşından evvel bin 500 işçi alınsın, iş başı yapsın." dedi.

Atalay, Türk-İş ile Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğiyle bir otelde 4-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi"ne katılmak üzere Ereğli ilçesine geldi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile yönetim kurulu tarafından karşılanan Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTK'ya işçi alımı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'dan önce açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

"TTK'ya yılbaşından evvel bin 500 işçi alınsın, iş başı yapsın." diyen Atalay, "Bu kasım ayında olsun, 1-2 ay var. Zonguldak, sendika ve biz de bunu bekliyoruz, bölge milletvekilleri bunu takip etsin." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Zonguldak

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