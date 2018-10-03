Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alımı konusuyla ilgili, "TTK'ya yılbaşından evvel bin 500 işçi alınsın, iş başı yapsın." dedi.
Atalay, Türk-İş ile Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğiyle bir otelde 4-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi"ne katılmak üzere Ereğli ilçesine geldi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile yönetim kurulu tarafından karşılanan Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTK'ya işçi alımı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'dan önce açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.
"TTK'ya yılbaşından evvel bin 500 işçi alınsın, iş başı yapsın." diyen Atalay, "Bu kasım ayında olsun, 1-2 ay var. Zonguldak, sendika ve biz de bunu bekliyoruz, bölge milletvekilleri bunu takip etsin." ifadesini kullandı.
İYİ Parti'de deprem! Hepsinin istifası istendi
KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!
ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı
ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum