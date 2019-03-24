HABER

"Türk iş insanları beraberliklerini ortak projelerde göstermeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik: - "Birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Fakat ortak projelere gelindiği zaman bunu göremiyoruz" - "Türk iş insanları beraberliklerini ortak projelerde göstermeli. Birlikte ortak projelere başlarsanız bu Alman dostlarımıza çok iyi mesaj verecektir"

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu her zaman söylediklerini ancak ortak projelere gelindiği zaman bunu göremediklerini belirterek, "Türk iş insanları beraberliklerini ortak projelerde göstermeli. Birlikte ortak projelere başlarsanız bu Alman dostlarımıza çok iyi mesaj verecektir." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Berlin üyelerinin bir araya geldiği toplantıda yeni üyelerin tanıtımı da yapıldı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Çelik, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'daki Türk iş insanlarının yan yana durduklarında büyük başarılara imza atacağını belirterek, Türkiye'den gelen insanların Almanya'da 50 yıldan fazladır büyük başarılara imza attığını, bu başarının Alman medyasında yeterince yer almadığını söyledi.

Çelik, "Birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Fakat ortak projelere gelindiği zaman bunu göremiyoruz. Türk iş insanları beraberliklerini ortak projelerde göstermeli. Birlikte ortak projelere başlarsanız bu Alman dostlarımıza çok iyi mesaj verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk iş insanlarının Almanya'da vergide üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Çelik, "Bunların çalışması yapılarak Alman dostlarımıza gösterilmesi lazım." dedi.

- "MÜSİAD'ın sunduğu imkanları kullanın"

MÜSİAD Berlin Başkanı Ömer Başkan da bu tür etkinliklerle amaçlarının her zaman birlikteliklerini artırmak olduğunu belirterek, "Bununla beraber ticaretimizi ve sohbetimizi de arttırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan, MÜSİAD'ın 92 ülkede 300'e yakın noktada hizmet verdiğini hatırlatarak, Berlin'deki iş insanlarına "MÜSİAD'ın sunduğu imkanları kullanmaları" çağrısında bulundu.

Birlikte güçlü bir aile olacaklarını vurgulayan Başkan, "Bu ailenin birimleri olan üyelerimiz, bu aileyi temsil ediyor. MÜSAİD üyesi nasıl olmalı? MÜSİAD üyesi işveren, en sağlam işveren olmalı, yardımsever olmalı, kazancı helal olmalı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından MÜSİAD'a yeni katılan iş insanlarına plaket verildi.

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Ekrem İmamoğlu taksicilerle biraraya geldiEkrem İmamoğlu taksicilerle biraraya geldi
Denizlililer güneşli hafta sonunun tadını çıkardıDenizlililer güneşli hafta sonunun tadını çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
birlik ve beraberlik Müsiad Berlin Müsiad Berlin Başkanı Ömer Başkan Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Bayrağını alan Yenikapı Mitingi'ne koştu! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.