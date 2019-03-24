BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu her zaman söylediklerini ancak ortak projelere gelindiği zaman bunu göremediklerini belirterek, "Türk iş insanları beraberliklerini ortak projelerde göstermeli. Birlikte ortak projelere başlarsanız bu Alman dostlarımıza çok iyi mesaj verecektir." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Berlin üyelerinin bir araya geldiği toplantıda yeni üyelerin tanıtımı da yapıldı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Çelik, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'daki Türk iş insanlarının yan yana durduklarında büyük başarılara imza atacağını belirterek, Türkiye'den gelen insanların Almanya'da 50 yıldan fazladır büyük başarılara imza attığını, bu başarının Alman medyasında yeterince yer almadığını söyledi.

Çelik, "Birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Fakat ortak projelere gelindiği zaman bunu göremiyoruz. Türk iş insanları beraberliklerini ortak projelerde göstermeli. Birlikte ortak projelere başlarsanız bu Alman dostlarımıza çok iyi mesaj verecektir." değerlendirmesinde bulundu.