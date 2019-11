Türk iş insanları, 'Bulgaristan Yatırım Ortamı' toplantısına katıldı

Bulgaristan, (DHA)- TÜRKİYE'den 150 iş insanının katıldığı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 'Bulgaristan Yatırım Ortamı Toplantısı'nda konuşan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, "Türkiye'nin Bulgaristan'daki yatırımlarına baktığımızda 2.5 milyar Euro'dan bahsediliyor. 3 bini aşkın Türk sermayeli Bulgar firması var, 15 bin civarında büyük bir istihdam kapasitesi var. Soydaşların buradaki mevcudiyeti Türk yatırımcılara avantaj oluyor. Türkçe konuşan Bulgaristan vatandaşları her zaman bir fırsattır" dedi.

Sofya'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında kurulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Komitesi üyeleri ile 150'den fazla Türk iş insanının katılımıyla Bulgar-Türk İş Forumu düzenleniyor. Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy başta olmak üzere, yatırımcı ve iş insanlarının katıldığı 'Bulgaristan Yatırım Ortamı Toplantısı' ülkedeki iş ortamı, yatırım imkanları ve mevcut ekonomik durum incelendi. Etkinliğe ABD, Belçika, Lüksemburg ticaret odalarının temsilcileri ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 54'üncü genel kurul toplantısı için Sofya'da bulunan KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de katıldı.

Forumda, Türkiye ile Bulgaristan'ın yatırım, ekonomi ve ticaret alanında halihazırdaki ilişkileri ele alındı ve önümüzdeki dönem için işbirliği imkanları görüşüldü. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkileri son yıllarda olumlu bir eğilim izliyor. Türkiye, Almanya ve İtalya'nın ardından 4,2 milyar Euro tutarındaki yıllık ikili ticaret hacmiyle Bulgaristan'ın en büyük üçüncü ticaret ortağı konumunda. Bulgaristan'da 3 bini aşkın Türk sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Büyük yatırımcı konumundaki 65 Türk yatırımcı tarafından bugüne kadar yaklaşık olarak 2,5 milyar Euro'luk yatırım yapıldı. Türk yatırımcılarının otomotiv, cam, alüminyum işleme sanayileri, inşaat müteahhitliği, sağlık ve enerji başta olmak üzere bir çok alanda yatırımları bulunuyor.

'TÜRK YATIRIMCILAR BULGARİSTAN'IN EKONOMİSİNE KATLI SAĞLIYOR'

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, ülkesini yatırım açısından cazip bir güzergah olarak tanıttı ve son yıllarda istikrarlı ekonomik büyüme, kredi derecesinin iyileşmesi ve makro ekonomik gelişimi sayesinde yatırımlar açısından çok iyi bir merkeze dönüştüğünü kaydetti. Karanikolov, Bulgar ekonomisinin kalkınmasında Türk yatırımlarının önemini vurgulayarak, "Türk yatırımları 2.5 milyar Euro'yu geçti. Yılın başından beri ilk altı ayda 30 milyon Euro yeni Türk yatırımı var. Bunlar, reel Bulgar ekonomisine giren, istihdam yaratan, insanlara maaş sağlayan ve genelde ihracat ağırlıklı üretim yapan Türk işletmeleridir" dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan'da yaşayan soydaşların Türk yatırımcılara avantajları olduğunu, Türkçe konuşan Bulgaristan vatandaşlarının her zaman fırsat olduğunu söyledi. Büyükelçi Ulusoy, "Türkiye olarak komşu Bulgaristan'da yatırımları üç perspektiften inceliyoruz. Birincisi, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlenmesi. İkincisi- Bulgaristan'ın AB üyesi olması nedeniyle Bulgaristan'a yapılan yatırım AB'ye açılım anlamında yatırımcılar için önem taşıyor. Üçüncüsü ise, bölgesel boyutta. Türkiye'nin Bulgaristan'daki yatırımlarına baktığımızda 2.5 milyar Euro'dan bahsediliyor. 3 bini aşkın Türk sermayeli Bulgar firması var, 15 bin civarında büyük bir istihdam kapasitesi var. Türk yatırımları yoğun olarak kuzeyde Şumnu ve çevresinde, güneyde de Kırcaali ve Filibe civarında yoğunlaşıyor. Soydaşların buradaki mevcudiyeti Türk yatırımcılara avantaj oluyor. Türkçe konuşan Bulgaristan vatandaşları her zaman bir fırsattır" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI'NA SÖZÜMÜZ VAR'

DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli ise foruma Romanya'dan katıldı. Süsli, "Romanya'da 15 bin üzerinde Türk şirketi var. Bütün sektörlerde, madencilikten ticarete, petrol, turizm, yarım ve aklınıza gelecek her sektörde yatırımcılarımız var. Ticaret hacminde 7 milyar doları geçmek üzereyiz. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize koymuş olduğu bir 10 milyar dolar hedefi var. Ben aynı zamanda DEİK Türkiye- Romanya İş Konseyi Başkanlığını da yapıyorum. Cumhurbaşkanımıza söz verdik, inşallah en yakın zamanda 10 milyara çıkacağız" dedi.