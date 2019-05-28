Türk-İş, maden ocağındaki işçilerle iftar yaptı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde faaliyetini sürdüren, özel sektöre ait maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

Madencilerle aynı masada orucunu açan Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden işçilerinin hangi zorluklar altında iftar yaptığını kamuoyuna göstermek için yerin 600 metre altında böyle bir programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazanın başında kağıt toplayıcılarla, ortasında emeklilerle ve bugün de madencilerle iftar yaptığını belirten Atalay, "Görevim toplumun sıkıntılarını ülke gündemine taşımaktır. Bunlarla ilgili ülkeyi idare edenlerden çözüm bulmalarını istemektir. Ben yasama, yürütme ve yargı değilim. Madencilerin evlerinden getirdikleri yiyeceklerle iftar yaptık. Otellerde de bu iftarlar olur ama benim görevim iftarı işçilerle birlikte yapmaktır." diye konuştu.

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İşçilerin kıdem tazminatı ile ilgili kaygılarının ön planda olduğunu ifade eden Atalay, sendikalar olarak kıdem tazminatının mevcut durumundan memnun olduklarını aktardı.