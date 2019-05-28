HABER

Türk-İş, maden ocağındaki işçilerle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 00:16 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Nallıhan ilçesi'nde özel sektöre ait maden ocağında yerin 600 metre altında işçilerle iftar yaptı - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Tasarruf gönüllü olur, emrivaki olmaz. Bizim gönül rızamızın dışında maaşımdan kesmesinler. Asgari ücretin tasarrufu olmaz. Bunu getirenler kendileri asgari ücret ile tasarrufu denesinler eğer oluyorsa sistemi aktif hale getirsinler"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde faaliyetini sürdüren, özel sektöre ait maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

Madencilerle aynı masada orucunu açan Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden işçilerinin hangi zorluklar altında iftar yaptığını kamuoyuna göstermek için yerin 600 metre altında böyle bir programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazanın başında kağıt toplayıcılarla, ortasında emeklilerle ve bugün de madencilerle iftar yaptığını belirten Atalay, "Görevim toplumun sıkıntılarını ülke gündemine taşımaktır. Bunlarla ilgili ülkeyi idare edenlerden çözüm bulmalarını istemektir. Ben yasama, yürütme ve yargı değilim. Madencilerin evlerinden getirdikleri yiyeceklerle iftar yaptık. Otellerde de bu iftarlar olur ama benim görevim iftarı işçilerle birlikte yapmaktır." diye konuştu.

- "BES ile zorla tasarruf yaptırılıyor"

İşçilerin kıdem tazminatı ile ilgili kaygılarının ön planda olduğunu ifade eden Atalay, sendikalar olarak kıdem tazminatının mevcut durumundan memnun olduklarını aktardı.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile zorunlu maaş kesintilerine tepki gösteren Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BES ile zorla tasarruf yaptırılıyor. Bu şekilde yapılan çalışmayı kabul etmiyoruz. İşçiler aldıkları 2 bin 500 lira ile nasıl tasarruf yapacak? Sistemi kursunlar, işçileri serbest bıraksınlar, isteyen, hoşuna giden yapsın. Tasarruf gönüllü olur, emrivaki olmaz. Bizim gönül rızamızın dışında maaşımdan kesmesinler. Asgari ücretin tasarrufu olmaz. Bunu getirenler kendileri asgari ücret ile tasarrufu denesinler eğer oluyorsa sistemi aktif hale getirsinler. "

İftar programı sonrası işçilerle fotoğraf çektiren Atalay'a, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul eşlik etti.

Atalay'a maden ocağı yöneticileri tarafından madenci bastonu hediye edildi.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulunduDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ergün Atalay genel başkan işçiler maden ocağı Türk Iş

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

Esenyurt'ta akraba kavgası kanlı bitti! Kan donduran olay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Son dakika! Küçük Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.