Türk-İş raporu: Yoksulluk sınırı 7.973 TL'ye yükseldi

447, yoksulluk sınırı ise 7.973 TL'ye yükseldi.Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 33 yıldır aylık bazda yayımlanan raporda dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı "açlık sınırı", gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise "yoksulluk sınırı" olarak tanımlanıyor.

Buna göre Eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.447,72 TL, yoksulluk sınırı ise 7.973,02 TL olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise 3.002,55 TL oldu.

Türk-İş verilerine göre böylece geçen yıl Eylül ayına göre açlık sınırı 383,2 TL, yoksulluk sınırı ise 1.248,21 TL artmış oldu.

Ekmeğe yüzde 20 zam

Asgari ücretin 2.324,70 TL'de sabit kaldığına dikkat çekilen raporda mutfak masraflarının Ağustos'a göre yüzde 2,68, geçen yıl Eylül ayına göre ise yüzde 18.56 oranında arttığı belirtildi. Özellikle yoksul kesimin yoğun bir şekilde tükettiği ekmeğin fiyatına Eylül ayında yüzde 20 oranında zam geldiği kaydedildi.