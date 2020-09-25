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Türk-İş raporu: Yoksulluk sınırı 7.973 TL'ye yükseldi

25.09.2020 14:20 | Son Güncelleme

Türk-İş'in Eylül ayına ait araştırmasına göre Türkiye'de dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2.

Türk-İş raporu: Yoksulluk sınırı 7.973 TL'ye yükseldi

447, yoksulluk sınırı ise 7.973 TL'ye yükseldi.Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 33 yıldır aylık bazda yayımlanan raporda dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı "açlık sınırı", gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise "yoksulluk sınırı" olarak tanımlanıyor.

Buna göre Eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.447,72 TL, yoksulluk sınırı ise 7.973,02 TL olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise 3.002,55 TL oldu.

Türk-İş verilerine göre böylece geçen yıl Eylül ayına göre açlık sınırı 383,2 TL, yoksulluk sınırı ise 1.248,21 TL artmış oldu.

Ekmeğe yüzde 20 zam

Asgari ücretin 2.324,70 TL'de sabit kaldığına dikkat çekilen raporda mutfak masraflarının Ağustos'a göre yüzde 2,68, geçen yıl Eylül ayına göre ise yüzde 18.56 oranında arttığı belirtildi. Özellikle yoksul kesimin yoğun bir şekilde tükettiği ekmeğin fiyatına Eylül ayında yüzde 20 oranında zam geldiği kaydedildi.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması geçen yıl Eylül ayına göre 385 TL, temel ihtiyaçlar için yapılan toplam harcama ise 1.248 TL arttı.

Raporda, Türkiye'de en yoksul ile en zengin yüzde 10'luk kesim arasında 13 kat gelir farkı bulunduğuna işaret edilerek nüfusun üçte birine yakın kesiminin yoksul olduğu, koronavirüs salgınının etkisiyle meydana gelen iş ve gelir kaybı nedeniyle aradaki gelir farkının ve yoksulluğun daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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