Türk-İş, Trump'ı dünya sendikalarının gündemine taşıyacak

Bu kapsamsa, 2015'te Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan G20 Zirvesi'ne paralel düzenlenen L20'nin Dönem Başkanlığını da yapmış olan Ergün Atalay, ITUC Genel Sekreteri Burrow ile 24 Ağustos'ta Brüksel'de bir araya gelecek.

- "Hem ülkemizde hem de dünyada çalışanların taleplerini dile getiriyor"

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde 163 ülkedeki 331 ulusal işçi konfederasyonun bağlı olduğu ITUC'un, 207 milyondan fazla sendikalı işçiyi temsil ettiğini söyledi.

Türk-İş'in de ITUC'un en önemli ve görüşleri dikkate alınan üyelerinden biri olduğunu vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olan Türk-İş, her düzeyde hem ülkemizde hem de dünyada çalışanların sorun ve taleplerini dile getiriyor. Son dönemde tüm dünyadaki çalışanları olumsuz etkileyen en önemli gelişme hiç şüphesiz ABD Başkanı Trump'ın şahsi çıkarları doğrultusunda dünya genelinde başlattığı ticaret savaşıdır. Uluslararası sendikal hareket, bu saldırgan tavra tepki göstermeli, artık birileri 'dur' demelidir. Bununla bağlantılı gördüğümüz bir husus da Türkiye'ye yönelik son dönemdeki spekülatif ataklar. Türk ekonomisini, Türk işçi ve iş verenini hedef alan bu saldırılardan rahatsızlık duyuyoruz. Bu konuları, ITUC Genel Sekreteri Burrow ile 24 Ağustos'ta yapacağım görüşmede, dünya sendikalarının gündemine taşıyacağım."

