Türk-İş, Trump'ı dünya sendikalarının gündemine taşıyacak

ÖZCAN YILDIRIM - ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya genelinde başlattığı ticaret savaşından ve son dönemde Türkiye'ye yönelik spekülatif ataklardan rahatsızlık duyan Türk-İş yönetimi, konuyu dünya genelinden 163 ülkedeki 331 ulusal işçi konfederasyonun üyesi olduğu ITUC'un gündemine taşıyacak.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow ile 24 Ağustos'ta yapacağı görüşmede, Trump'ın dünya genelinde başlattığı ticaret savaşının çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri ile Türkiye'ye yönelik spekülatif ataklarını gündeme getirecek.
Bu kapsamsa, 2015'te Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan G20 Zirvesi'ne paralel düzenlenen L20'nin Dönem Başkanlığını da yapmış olan Ergün Atalay, ITUC Genel Sekreteri Burrow ile 24 Ağustos'ta Brüksel'de bir araya gelecek.
Görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın dünya genelinde başlattığı ticaret savaşının çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri ile Türkiye'ye yönelik spekülatif atakların ele alınmasının yanı sıra, 4-5 Eylül'de Arjantin'in Mendoza şehrinde düzenlenecek L20 zirvesi öncesi genel bir değerlendirmede yapılacak.
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- "Hem ülkemizde hem de dünyada çalışanların taleplerini dile getiriyor"
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde 163 ülkedeki 331 ulusal işçi konfederasyonun bağlı olduğu ITUC'un, 207 milyondan fazla sendikalı işçiyi temsil ettiğini söyledi.
Türk-İş'in de ITUC'un en önemli ve görüşleri dikkate alınan üyelerinden biri olduğunu vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olan Türk-İş, her düzeyde hem ülkemizde hem de dünyada çalışanların sorun ve taleplerini dile getiriyor. Son dönemde tüm dünyadaki çalışanları olumsuz etkileyen en önemli gelişme hiç şüphesiz ABD Başkanı Trump'ın şahsi çıkarları doğrultusunda dünya genelinde başlattığı ticaret savaşıdır. Uluslararası sendikal hareket, bu saldırgan tavra tepki göstermeli, artık birileri 'dur' demelidir. Bununla bağlantılı gördüğümüz bir husus da Türkiye'ye yönelik son dönemdeki spekülatif ataklar. Türk ekonomisini, Türk işçi ve iş verenini hedef alan bu saldırılardan rahatsızlık duyuyoruz. Bu konuları, ITUC Genel Sekreteri Burrow ile 24 Ağustos'ta yapacağım görüşmede, dünya sendikalarının gündemine taşıyacağım."
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