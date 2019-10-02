Türk İş ve Yatırım Forumu Özbekistan'da düzenlenecek

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi), Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, 5 Ekim'de Taşkent'te, Türk İş ve Yatırım Forumu düzenlenecek.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Türk İş ve Yatırım Forumu, 5 Ekim'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak.

Forum, Türk dünyasındaki iş adamları arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi, Özbekistan ile Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ticaret, yatırım ve turizm alanındaki mevcut ve muhtemel iş birliği olanaklarının araştırılmasını ve yeni imkanların ortaya çıkarılmasını hedefliyor.

Forum kapsamında, katılımcı şirketlerin, düzenlenen oturumların yanı sıra kendi aralarında yapacakları görüşmelerde de iş imkanlarını ele alması bekleniyor.

Türk Konseyi'ne üye ülkelerin ticaret ve sanayi odalarının başkanlarının, üst düzey hükümet yetkililerinin, bölgeden girişimcilerin ve iş adamlarının katılacağı Foruma, üye ülkelerden 300'ü aşkın iş adamı kayıt yaptırdı.

Forum vesilesiyle ayrıca, Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası İstişare Toplantısı da düzenlenecek.

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen yıl Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi sırasında forumun Taşkent'te yapılmasını teklif etmişti.

