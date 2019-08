Türk-İş zammı yetersiz buldu

Türk-İş Konfederasyonu "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri" ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, "Ya uzlaşma yoluna gideceğiz ya arkadaşlarımız kanundan doğan hukuki haklarını kullanacak ya da masa başında bitireceğiz" dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasına, yönetim kurulu üyeleri ve işçi temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Türk - İş Konfederasyonu Genel Başkanı Atalay, bugüne kadar hükümetle 3 görüşme yaptıklarını hatırlatarak, "Bize en son verilen teklif 6.4’tü dün akşam Türk-İş yönetimi ile birlikte Bakan ve yardımcılarına tekrar taleplerimizi götürdük. Ama maalesef şuana kadar bizim taleplerimize bir karşılık bulamadık" diye konuştu.

Görüşmelerin hala sürdüğünü anımsatan Atalay, “Ya uzlaşma yoluna gideceğiz ya arkadaşlarımız kanundan doğan hukuki haklarını kullanacak ya da masa başında bitireceğiz. Bugüne kadar Türk-İş olarak arzumuz masa başında arkadaşlarımızın haklı taleplerini çözmek. Ama bugüne kadar bununla ilgili sonuç alamadık. Bundan iki sene evvel enflasyon 5.60 civarındaydı ilk 6 ay 7,5 ikinci 6 ay 5 oranında bir zam aldık. Ama, şu anda verilen zam 2 sene evvel aldığımız zammı bile karşılamıyor. Bakan hanımın dün akşam bize söylediği şu ‘2 gün müddet verin biz bununla ilgili bir çalışma yapalım.’ Ama bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Bir laf var gazozun havası kaçtı. Biz tabiri caizse afaki bir rakam da istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Atalay şöyle devam etti: "Doğal gaza yüzde 35 elektriğe yüzde 44 zam geldi, bizim alım gücümüz düştü. Karayollarında sıcaklık 40 asfalt 360 derece arkadaşlarımız asfalt döküyor. Arkadaşlarımız elektrik direğinin tepesinde, madende yani Türkiye’nin her alanında çalışmaya devam ediyorlar. Memurlar da bizim parçamız onlar da talep ettikleri zammı alsınlar. Ama bizim çalışma koşullarımız o kadar zor ki bizim her gün iş kazasında 5 arkadaşımız hayatını kaybetmeye devam ediyor. 2019 bitiyor iş kazasından ölen arkadaşlarımız bazı işverenler öldükten sonra sigorta yapıyorlar. Mevsimlik işçi olarak kadınlar, 8 yaşında çocuklar çalışmaya devam ediyor. Bu durum ülke fotoğrafına yakışmıyor.”

Maaşlardaki vergilerden dolayı kayıplarının olduğunu bildiren Atalay şöyle konuştu:

"2019’da 3 bin 410 lira net maaş alan bir arkadaşımız Haziran’da 3 bin 218 lira para alıyor. Kaybı 192 lira, yıl sonunda kayıp 479 lira. Yani hiçbir şey vermeseler bize bu vergi ile ilgili bizim Ocak-Aralık ayındaki farkı kapatsalar bizim zam falan almamıza gerek yok. Biz zam falan istemiyoruz yani bize Ocak ayında ülkeyi yönetenler işçi ne alıyorsa Aralık ayındaki bu 459 lira farklı versinler bize bir zam falan da vermesinler. Yani onun için bugün kamu koordinasyon kurulu buradan çıktıktan sonra yukarıda beraber bir daha toplanacağız. Biz buradaki arkadaşlarımızın temsilcileriyiz, onların temsilcisi şube başkanları, onların temsilcileri genel başkanlar. Biz onlar adına talebimizi yeniliyor, onlar adına arkadaşlarımızın sıkıntılarını dile getiriyoruz. Şu anda ülkede KİT’lerle ilgili verilen sözler var, kadroya geçecekler hala geçmedi. Kadroya geçip de geçmeden evvel 2 bin 700 lira alan arkadaşlarımız şu anda asgari ücret alıyorlar. Yani yüzde 4 zam enflasyonun yüzde 15 olduğu bir yerde yani yüzde 4’ü konuşmak doğru bir rakam değil."

Dertlerini ülkeyi yöneten iktidara anlatacaklarını kaydeden Atalay, "Biz bunları nereye anlatacağız, ülkeyi yönetenlere anlatacağız çocuğun problemini, iş kazasını, kadının problemini, yaşadığımız problemleri ülkeyi yönetenlere anlatacağız. Dün akşam anlattık, ondan evvel anlattık bugün şimdi kanalların huzurunda bir daha kamuoyuna anlatıyoruz Türk-İş’in haklı taleplerini bayramdan önce bir an evvel yerine getirin. Bu arkadaşlarımız huzurlu şekilde bayramlarını geçirsinler. Bununla ilgili talebi dün akşam Bakan hanıma anlattık, Bakan hanım bir an evvel bize çözüm bulsun. Şu an burada 3 gün zamanımız var bayrama, umut ediyoruz arzu ediyoruz ve diyoruz ki ‘Cuma gününe kadar bu sözleşmeyi masa başında bitirelim’ ha masa başında bitmiyorsa kanunun bize verdiği yetkileri yerine getiririz” şeklinde konuştu.