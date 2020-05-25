Türk İşadamlarından Venezuela'ya 4,5 Ton Gıda Yardımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Venezuela Şubesi, Corona salgınından ve ekonomik krizden dolayı zor durumda olan yoksul ailelere ve karantina altında tutulan kişilere 4,5 ton gıda yardımında bulundu. Derneğin Venezuela’daki üyelerinin bağışlarıyla oluşturulan 500 adet yardım kolisinde makarna, pirinç, yağ, un, şeker, konserve balık, meyve suyu, bisküvi ve çikolata gibi temel gıda maddeleri bulunuyor.

Gıda kolilerinin 250’si yoksul ailelere verilmek üzere Caracas Valisi Dario Vivas’a, kalanlar ise yurtdışından ülkelerine dönen vatandaşların karantina altında tutulduğu bir otele bağışlandı. Bağışların düzenlendiği etkinliklere Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu da katıldı.

Mütevellioğlu gıda kolilerinin Venezuela’da pandemiden ve ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimlerin eline ulaşacağını ve bu tür yardım kampanyalarının Türkiye’nin Venezuela’da adından söz edilen bir ülke olmasına hizmet ettiğini söyledi.

Resmi makamlarca 10 can kaybının ve yaklaşık bin vakanın beyan edildiği Güney Amerika ülkesi Venezuela’da, ilk Corona virüs vakaları 13 Mart’ta tespit edildi ve 17 Mart’tan bu yana da ülkede karantina koşulları uygulanıyor.

Son yılların en ağır ekonomik krizinin yaşandığı ülkede karantinayla birlikte ekonominin neredeyse durma noktasına gelmesi, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan binlerce kişi için, bu tür yardımların önemini artırıyor.

