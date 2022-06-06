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Türk İşaret Dili Bayramı ne zaman, hangi gün? Türk işaret dili nasıl ortaya çıktı, Türkiye'de ne zamandan beri kullanılıyor?

06.06.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk İşaret Dili Bayramı, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Türk İşaret Dili (TİD), ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan işitme engellilerin kullandığı bir dildir. Peki Türk İşaret Dili Bayramı nedir, hangi gün kutlanır? İşte konuya ilişkin detaylar...

Türk İşaret Dili Bayramı ne zaman, hangi gün? Türk işaret dili nasıl ortaya çıktı, Türkiye'de ne zamandan beri kullanılıyor?

Türk İşaret Dili Bayramı'nın tarihi merak konusu oldu. Bundan 17 sene önce Engelliler Kanunu’nun 15. maddesiyle Türk İşaret Dili resmen tanınmış oldu. Peki Türk İşaret Dili Bayramı nedir, hangi gün kutlanır? Bu özel günün anlam ve önemine ilişkin detaylar haberimizde...

TÜRK İŞARET DİLİ BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Türk İşaret Dili Bayramı 7 Haziran'dır.

Türk İşaret Dili ise (TİD), Türkiye ve KKTC'de yaşayan işitme engellilerin kullandığı dildir.

Türk İşaret Dili Bayramı ilk resmi kez 2007 yılında kutlanmıştır.

Türk işaret dili nasıl ortaya çıktı?

TÜRK İŞARET DİLİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Türk İşaret Dili'nin kesin başlangıç tarihi bilinmiyot fakat kaynaklarda yer alan bilgilere göre tarihi 9. yüzyıla dayanmaktadır.

1889 yılında Osmanlı Devletinde ilk defa saray dışındaki işitme engellilerin eğitimi için Dilsizler Mektebi açılmış, hem işaret diliyle hem de sözel olarak eğitim verilmiştir.

1923 yılında İzmir’de işitme engelli vatandaşlar için okul açılmış ve sözel eğitim verilmiştir.

1944 yılında Süleyman Gök’ün girişimiyle Sağır Dilsiz ve Körler Okulu açılmış, 1953 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. Bu tarihten sonra, işitme engellileri konuşturmaya yönelik çalışmalar arttırırken Türk İşaret Dili’nin kullanımından vazgeçilmiş ve sözel eğitim yaygınlaştırılmıştır.

1984 yılında ise TRT televizyonda İşitme Özürlüler Haber Bültenini Türk İşaret Dili ile yayımlamıştır.

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