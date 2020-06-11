Türk işçiler Malta’da mahsur kaldı

Uçuşlar kapalı olduğu için Türkiye’ye de dönemediklerini belirten işçiler, ‘Sesimizi ne Türkiye ne de Malta yetkililerine duyurabildik’ diyor.Korona günlerinde, işçiler açısından hak kayıpları sık sık gündeme geliyor. Türkiye'den Malta'ya çalışmaya giden 80 işçi de ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle 19 gündür eylem yapıyor. Malta'da Fortina Contracting Ltd. isimli Maltalı bir şirket ile TACA İnşaat isimli Türk şirketin ortak projesinde çalışan Türkiye'den 80 işçi, ücretlerinin aylardır ödenmediğini ancak seslerini ne Malta ne de Türkiye'deki yetkililere duyurabildiklerini söylüyor. 23 Mayıs'ta iş bıraktılar 23 Mayıs'tan bu yana iş bırakma eylemini sürdüren işçiler, dün başlattıkları açlık grevini ise TACA İnşaat sorumlusundan maaşların ödeneceği sözünü alınca sonlandırdı. DW Türkçe'ye konuşan işçiler, kimine üç, kimine beş aydır ücret ödenmediğini iddia ederek, TACA İnşaat'ın dün akşam yaptığı teklifin ise 2'şer maaş ödemesi olduğunu vurguluyor. Ailelerini Türkiye'de bırakıp çalışmaya geldiklerini belirten işçiler "Bayramda bize tek kuruş harçlık dahi yatırılmadı” diye yakınıyor.

İşçilerin maaş ödemesinin yanı sıra Türkiye'ye dönüş problemi de var. Önce ödenmeyen maaşlarını almak istediklerini söyleyen, adının açıklanmasını isteyen bir işçi, bunun ardından aralarından bazılarının Türkiye'ye dönmek istediğini, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak seferlerinin yapılmadığını aktarıyor. Uçuş yapılmıyor Malta hükümeti yurtdışı uçak seferlerinin 1 Temmuz'da başlayacağını açıkladı, ancak açıklanan ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. DW'ye konuşan işçi, "Bizi mecbura koştular, uçak yok, gelemediğimiz için yarım maaş yatırıyorlar. Onu da elden veriyorlar. Sözleşmeye hiç uymadılar, bizi esir gibi çalıştırdılar. Otelde kalıyoruz ama inşaat alanına gitmek için 15 dakika yürüyoruz. Haftanın altı günü sabah 7.00'den akşam 18.00'e kadar çalışıyoruz. Polis kontrolü olmazsa pazar günleri de çalıştığımız oluyor” diyor. İnşaatın yaklaşık iki yıldır sürdüğünü ve kendisinin 2019'da işe başladığını anlatan işçi, sekiz aylık çalışma süresinde üç aylık maaş aldığını öne sürüyor.

‘Malta'da kaydımız çıkmadı’ Yapılan denetimler sırasında Malta'daki işçi bulma kurumunda kayıtlarının olmadığını öğrendiklerini söyleyen işçi, yaşadıkları sorunlarla ilgili Malta hükümetinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de başvuruda bulunduklarını ancak CİMER'den bir yanıt alamadıklarını dile getiriyor. Adının açıklanmasını istemeyen işçi, "Türk Konsolosluğu da bize yardımcı olmadı. Bir tane hasta için uçak gönderiliyor. Kuveyt'teki işçileri geri getirdiler. Türkiye neden buradaki 80 vatandaşına sahip çıkmıyor” diye soruyor. Nisan ayında koronavirüs nedeniyle Kuveyt'te çalışan 644 Türk işçi Türkiye'ye getirilmişti. İşçilerin durumuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konuda Bakanlığın bir çalışması olup olmadığı ve işçilerin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceğine dair sorularımızı yanıtlamadı. Fortina Contracting Ltd'nin bağlı olduğu Fortina Investment ise yaptığı açıklamada, söz konusu çalışanların Fortina ile değil, Türk şirketi ile istihdam edildiğini, Fortina'nın tüm mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu.