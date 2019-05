Türk-İş'in, İzmit'teki 1 Mayıs kutlamasına binlerce kişi katıldı (2)

ERGÜN ATALAY: HUZURUMUZU BOZMAYIN, KIDEMİMİZİ DÜŞÜRMEYİN

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İzmit’teki 1 Mayıs kutlamalarında yaptığı konuşmada, "Bugün 1 Mayıs işsizler, kadınlar, gençler, öğrenciler memleket sevdalıları, kardeşlerim, bacılarım bayramınız kutlu olsun. Bugün yine alanlardayız. İzmir, Ankara, Ağrı, Antalya, Trakya, Erzurum’dayız kısacası Türkiye’nin her yerindeyiz. Oradaki arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bugün maalesef 5 kardeşim 1 Mayısa giderken rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin yaralılara şifa versin. Şoför kardeşlerime sesleniyorum. Ne olursunuz benim kardeşlerimi sağ salim götürün. Maalesef kıdemi getirdiler. Kıdemin konuşulacağı yer Kocaeli’dir. Türk-iş her sene 1 Mayısı bir vilayette kutluyor. Bu alanda Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum, Meclis'e sesleniyorum 3 bin lira alan kardeşim 250 yemek, 250 yol parası 2 bin 500 lira kalıyor. Alacağı kıdem 86 bin lira. En düşük 50 metre konut 150 bin lira. Kıdem bizim oğlumuzun düğün parası, kıdem bizim nefes almamızı, uyumamızı görmemizi sağlıyor. Bazı art niyetli işverenler doymak bilmiyor. Allah daha çok kazandırsın ama biz yaşamak istiyoruz yaşamak. Bu alandan sesleniyorum bizi görmezlikten gelmeyin. Bizi küçümsemeyin, yok saymayın. Bu ülkenin yarısıyız. Kıdemle ilgili mevcut yapıyla kalmak şartıyla katkı sağlarız. Ama mevcut yapıya nokta kadar dokundurmayız. Evimizde huzurumuz kaçıyor. Huzurumuzu bozmayın, kıdemimizi düşürmeyin." dedi.

'EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARLA İLGİLİ ÇÖZÜM LAZIM'

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir an önce çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaşı 45, emekli maaşı yok. İşe almıyorlar. Onun için emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir an önce çözüm bulmaları lazım. Sabah Taksim'deydim anıta çelenk koydum. Sene 1977'de 34 arkadaşımızı katlettiler. Kim yaptı hala belli değil. 77 katliamını kim yaptıysa 12 Eylül, 28 Şubat'ın da arkasında onlar var. Görmezlikten gelmeyin. KİT'lerde kadroya geçemeyenleri hani alacaktınız. Bize söz verdiler. Aradan 1,5 yıl geçti. KİT'lerle ilgili bir çalışma yok. Türk-İş işçileri, aileleri onlarla ilgili müjdeli haber bekliyor. 25 senedir geçici çalışan işçiler var. Bir an evvel bu kardeşlerimizi kadroya almak lazım. Şeker fabrikalarını özelleştirmeyin diye diye dilimizde tüy bitti. Burada Seka Kağıt Fabrikası vardı özelleştirdiler. Burada ki esnaf kardeşlerimize sormak lazım. Kağıt 1'di oldu 11. Onun için şekerle ilgili gözden geçirmek lazım. Özel sektöre karşı değil, özel de gelsin yabancı sermaye de gelsin. Tank Palet’te arkadaşlarımızın huzurunu kaçırdınız. Bu alanda en küçük sendikamızdan en büyüğüne kadar herkes çok büyük çaba sarf etti. Kocaeli meydanında olunacağını ve dertleri anlatacaklarını söylediler. Ülkeyi yönetenlere bu taleplerimizi dile getirelim ve yerine getirilsin ki işçi mutlu olsun. Sorunlar o kadar çok ki bunlarla ilgili çözümü Çalışma Bakanlığı ile sıkıntılarımızı çözmemiz lazım. 4 ay oldu kamu sözleşmeleri başladı. Bize soran yok, eden yok. Bakanlıktan bize haber gelmedi. Sayın bakan kamu işçisi sözleşmeleri bekliyor."

OKULA GİTMESİ GEREKEN 2 MİLYON ÇOCUK İŞTE ÇALIŞIYOR

Çalışan çocuklarla ilgili Meclis'ten bir çare bulmak gerektiğini belirten Atalay, "Kısa bir süre önce asgari ücrette sıkıntı yaşadık. ‘Bin 650 lira ile ilgili insanlar sıkıntı yaşıyor’ dedik. 3 ay boyuncu başımıza gelen kalmadı. Öyle ileri gittiler ki bir sendika bizimle ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu ayıp onlara yeter. Bu ülkede kadınlarla ilgili sıkıntıları ülke gündemine taşımak zorundayız. Biz yasama, yürütme, yargı değiliz. Sıkıntılarımızı, problemlerimizi ülke gündemine taşıyıp çözümü bekliyoruz. Hangi sendikada huzur buluyor, güveniyorsanız o sendikanın üyesi olun. Baskı görmeden, şiddet görmeden, maalesef bunu 10 yıldır gördük. Sendikalar partilerin arkasına sığınmasınlar. İşçinin ülkenin sendikası olur. Partinin sendikası olmaz. 8-14 yaş arası okula gitmesi gereken 2 milyon çocuk bu ülkede çalışıyor. Traktör kasalarında can vermeye devam ediyorlar. Bunlarla ilgili Meclis'ten bir çare bulmak lazım. Soma diye bir bela geçti başımızdan. Buradan adalet bakanımıza sesleniyorum. Madenlerle ilgili yasal düzenlemeyi getirin ”diye konuştu.

'HEP BERABER OLACAĞIZ'

Dayatılan yokluğa ve yoksulluğa karşı hep beraber alanlarda olduklarını söyleyen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "İşçi sınıfının bu kutsal bayramında birlik ve mücadele gününde emeğin bayramında hepinize merhaba. Bütün dünyada küresel kapitalizmin daha çok kar ve zenginlik için bizlere dayattığı köle düzenine, sömürü düzenine karşı yine alanlardayız. Bize dayatılanlara yokluğa, yoksulluğa karşı özgürlük ve demokrasi için bugün hep beraber alanlardayız. Sömürüye, yokluğa, yoksulluğa, karın tokluğuna çalışmaya, köle gibi çalıştırılmaya, iş cinayetlerine son diyoruz. Bizden fedakarlık isteyenler bizi feda başkasına kar ettirecekler. Feda olacak mısınız? Hep beraber olmayacağız. Ne yazık ki sorunlarımız bitmiyor. Ekonomik krizin faturası emekçilere çıkarılmak isteniyor. Krizin bedeli bizlere çıkartılıyor. Biz bu krizin bedelini ödemeyeceğiz. Haklarımız ve özgürlüklerimiz için çocuğumuzun geleceği için direneceğiz ve kazanacağız. Bizim kıdem tazminatı hakkımız 1936 yılından beri verilen bir haktır. Kıdem tazminatı hakkımızı yenmesine izin vermeyeceğiz. Çözüm bizim elimizde. İnsanca ve hakça bir düzen kurmak bizim elimizde. Türk-İş emeğin çelikten kalesidir. Tüm halkımızın güvencesidir, demokrasinin güvencesidir" dedi.

Konuşmaların ardından Ergün Atalay ve sendika genel başkanları alandakilere kırmızı karanfil attı.